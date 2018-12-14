最短命董座 林美珠不到24小時閃辭台灣金聯

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統表姐、前勞動部長林美珠12日早上剛接下台灣金聯資產管理公司董事長一職，昨（13）日就因不堪自肥譏評而「閃辭」。林美珠上任不到24小時，也創下台灣金聯最短命董座紀錄。

林美珠今年2月以罹癌為由，辭去勞動部長職位後，在媒體鏡頭前消失了10個月，12日突然復出，接下比部長級薪水高出很多、月領31萬的台灣金聯董座，立刻引來外界「政治酬庸」的批評，但13日中午林以「個人因素」，主動請辭董事長一職。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，賴揆不忍林被輿論傷害，同意她的請辭，也對林請辭一事感到遺憾。財政部國庫署副署長顏春蘭強調，林美珠學、經歷條件相當優秀，也符合各項公股人事管理要點規定，對於林請辭董座，只有尊重；台灣金聯則表示不捨及婉惜。

雖然行政院與民進黨立委皆肯定林美珠適才適所，綠委林俊憲強調，任用部長級董座代表政府對這個職務的重視，外界不應往負面聯想。國民黨立委江啟臣則炮轟蔡政府人事任用不專業，又靠裙帶關係，「吳音寧的教訓還不夠嗎？」江說，「如果因為勞動部長很辛勞，林美珠沒辦法擔任，那就代表這職位是爽缺嘛！」

國民黨發言人洪孟楷也在臉書對此表示，「不到24小時閃辭，坐實林美珠酬庸傳言」，但讓國人擔心是在看不見的角落還有多少沒被發現的酬庸事實。

媒體爆料，民進黨大老吳乃仁的子女吳怡青、吳怡翰分別擔任台苯董事長與董事，兩年下來已領了3500萬元，就連吳乃仁的妻子詹彩虹也擔任顧問一職，外界痛批台苯早已變成其家族企業，但相較林美珠「知恥」請辭，他們則是無動於衷，繼續爽領高薪。

(中國時報)

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