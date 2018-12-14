台商回流 經部擬納中小企業

2018年12月14日 04:11 中國時報 王玉樹 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

行政院推動「台商回台投資行動方案」，引來工商團體與立委關切未納入中小企業，經濟部長沈榮津昨順應民意，指會研究將「微型企業」、「部落企業」、「觀光服務業」納入回流台商適用對象。

立委蕭美琴昨關心，台商回台配套上有限制，造成中小型企業回台有困難。他們可能海外獲利想回家鄉，但不在政府規畫的5+2產業當中。像是東部很多是觀光領域，都沒有納入。

沈榮津表示，台商回流特定資格部分有五項，包括5+2產業、屬高附加價值、關鍵領域產品、技術居於關鍵地位、自有品牌國際行銷，及經認定回台投資項目跟國家種重要項目相關。他認為服務或觀光業，可能可以適用最後這條。

另外，對昨天工商協進會反映台商回台投資方案過於嚴苛，希望適用對象門檻鬆綁，3條件只要符合2項即可，沈榮津則說，歡迎海外台商回台投資，但也要考慮在台台商感受，兩邊必須取得平衡。是否放寬，後續他還有6、7場工商團體交流會，要在聽取完大家意見後再做評估。

另外，瑞銀昨日發布最新報告，指出陸美關係已進入未知水域，未來幾年還可能變得更加複雜，兩國全面競爭也將成為常態。陸方在7月底調轉政策方向，轉向政策寬鬆，接下來可能公布進一步的穩經濟措施，包括國企改革、市場准入以及減稅等。

瑞銀首席中國經濟學家胡一帆說，過去30年來陸美經貿緊密，如今卻漸行漸遠，未來兩國關係還可能更崎嶇，但爆發全球貿易戰的可能性依然很低，兩國將經歷「打打談談」的多輪較量，最終可能重塑全球地緣政治格局。

(中國時報)