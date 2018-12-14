房仲祕訣 以服務代替業務

2018年12月14日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

退伍後第一份工作一做26年，信義房屋業二區協理王志男，去年在信義區繳出業績、成交件數雙成長佳績，榮獲去年《經理人月刊》2018年「百大MVP經理人」肯定。他受訪談到必勝武功祕訣，就是「以服務代替業務」。

王志男今年改調至台北市松山、一部分中山、大同轄區。他是在2016年年中，從桃園調回台北信義區，這也是他退伍加入信義房屋的起點。回來時轄區有10家店，但在大環境不佳下，當時不管是成交件數、業績，都是低迷慘澹。

由於身處豪宅區，交易量相對不是那麼多，他接任後當年下半年，業績也無起色。不過隔年，營運績效卻大變，王志男2017年交出業績成長58%、成交件數成長47%雙優成績，同時也讓盈餘倍數翻轉。亮眼成績，總公司今年再讓他到松山新轄區服務，第二季又繳出1億1千多萬好業績，營業額做到28億。

這是怎麼做到的？他分享，首先要求各分店要熟悉社區，在委託服務上作提升。透過區務會議，讓同仁介紹自己區內環境特色、人文條件。「目的在讓同仁喜歡自己社區，進而互相感染。」

他戮力要求同仁走入社區，去找出買方想要的物件，雖然第一線本來就要熟悉物件環境，但現況往往因接的物件不符合買方需求，可能生意就斷掉，他認為，必須提高同仁合作機會，彼此交流物件。

所以他大力舉辦桌球、籃球、足球、飛盤球類運動，不僅促進同事情誼，也藉此看到同仁不同面向的樣貌，凝聚團隊合作。

「然後，要做業務又很不像業務。」王志男點出他成功重要關鍵，就是「用服務來代替業務」。他進一步說明，就是為客戶先提供服務、解決問題。

例如今年他松山區有名客戶要租房子，同仁就先幫他整理清潔房子，結果客戶感受到用心，就把自己在大安區的房子拿出來委託給它們賣，且很快就成交，成功做成一筆生意。

他說，以前大家會覺得信義就是賣房子，但現在不是，他們要先幫助社區，客戶如有燈管壞了、冷氣故障了，會幫忙協助。而公司就有成立「信義居家」，能協助居家修繕。「跟住戶關係不是建立在利益關係上，而是要做好的連結。」

(中國時報)