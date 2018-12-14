補足核後端基金 每戶年電費恐多1400元

2018年12月14日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

處理核廢、除役的核後端基金缺口暴增近1400億元，昨引起立委關切，經濟部長沈榮津表示，核後端提撥將改年金制，然後反映到電價上回收。如依經濟部規畫，每戶未來7年每年要多付1400元電費，合計每戶承擔近萬元。

綠委蘇治芬昨在立院質疑，核後端基金增加到4728億，這多出的金額怎麼出來的？沈榮津說明，主要是福島核災後相關安全強化支出，三座核電廠增加1000億左右。

蘇治芬關切重估後增加金額如何處理？沈表示，因為核能發電時數減少，得改為年金方式編預算處理，時程上會盡快完成。對於台電提撥年金的處理，他說會反映到電價裡面去回收。

蘇治芬追問，調高電費對台灣社會是影響很大的爭議，這確定嗎？沈榮津說，就是交由電價費率委員會討論。

台電董事長楊偉甫補充，核後端基金是每5年重估一次，過去是按核能發電度數提撥，一年是140億，必須在核電廠除役那年把經費撥足。未來要改年金制，每年會固定撥200億，到2025年那年籌足。他強調，一年至多60億，分攤電費後非常低。

但核後端基金目前是3353億，重估後經費拉升到4728億，缺口增加1375億，這是多出的金額，並非只是每年60億而已。依全台1400萬用電戶來說，分攤後每戶電費要負擔9820元左右。依台電規畫分7年提撥，反映到電價上，每戶一年要多付1400元電費。

(中國時報)