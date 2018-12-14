被抓加國公民 曾同框金正恩

2018年12月14日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

繼加拿大前外交官康明凱在大陸被捕後，大陸外交部昨日又證實另一名加拿大公民邁克爾‧史佩弗(Michael Spavor)同樣因涉嫌從事危害大陸國家安全活動，被遼寧省丹東市國安局於10日採取強制措施。外媒披露，史佩弗與康明凱相識，經營一家「長白山文化交流」公司，從事與北韓的交流，似乎與北韓領導人金正恩熟識，還曾幫NBA球星羅德曼訪問北韓，聲名大噪。

陸外交部 證實同時拘留2人

加拿大外長方慧蘭當地時間12日表示，繼康明凱後，又有一名加拿大公民在大陸失聯。加媒披露，該男子是史佩弗，與康明凱彼此認識。他原計畫於本周旅行到韓國首爾，但最終沒有出現。

大陸外交部發言人陸慷昨日證實，加拿大公民康明凱和史佩弗因涉嫌從事危害國家安全活動。依據有關規定，北京市國安局和遼寧省丹東市國安局分別於10日對二人依法採取強制措施，目前案件正在偵辦中。兩地國安機構也已分別向加拿大駐陸使館通報情況。

任教平壤 幫羅德曼訪北韓

陸媒報導指出，康明凱於2017年結束外交官生涯後，加入了國際危機組織，擔任東北亞高級顧問，近年來對大陸的外交政策和海外利益頗為關注。他9日轉發一條推特的內容是「中國正試圖騙取全球統治地位，我們不能讓它發生」。

外媒則報導稱，史佩弗2005年在北韓平壤生活6個月，在一所隸屬於加拿大非政府組織的學校擔任教師，還在靠近北韓邊境的大陸城市延吉經營一所學校。自2005年以來，他曾多次進出北韓，能流利地說北韓方言。

臉書發文 頻秀與金互動照

報導稱，他經營著一家名為「長白山文化交流」的公司，宣稱他在北韓內部有一個「廣泛的聯繫網路」，與北韓各地的「政府部門和組織有高層聯繫」。他本人因幫助羅德曼2013年訪問北韓而聞名。在他臉書上還展示多張2016至2017年間，與金正恩的合照，有一張更是兩人攬腰，反映關係熟稔。

報導提到，雖然許多外媒被禁止進入北韓今年的閱兵式，但史佩弗卻站在最前面的中心位置，可以盡覽駛過的坦克和飛彈。他當時還在推特上發了近距離現場視頻。

(中國時報)