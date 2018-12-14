被抓加國公民 曾同框金正恩

史佩弗（左）經營一家「長白山文化交流」公司，似乎與金正恩交情不錯，2014年時，還曾幫NBA球星羅德曼訪問北韓。圖為2014年時，史佩弗與金正恩的合照。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

繼加拿大前外交官康明凱在大陸被捕後，大陸外交部昨日又證實另一名加拿大公民邁克爾‧史佩弗(Michael Spavor)同樣因涉嫌從事危害大陸國家安全活動，被遼寧省丹東市國安局於10日採取強制措施。外媒披露，史佩弗與康明凱相識，經營一家「長白山文化交流」公司，從事與北韓的交流，似乎與北韓領導人金正恩熟識，還曾幫NBA球星羅德曼訪問北韓，聲名大噪。

陸外交部 證實同時拘留2人

加拿大外長方慧蘭當地時間12日表示，繼康明凱後，又有一名加拿大公民在大陸失聯。加媒披露，該男子是史佩弗，與康明凱彼此認識。他原計畫於本周旅行到韓國首爾，但最終沒有出現。

大陸外交部發言人陸慷昨日證實，加拿大公民康明凱和史佩弗因涉嫌從事危害國家安全活動。依據有關規定，北京市國安局和遼寧省丹東市國安局分別於10日對二人依法採取強制措施，目前案件正在偵辦中。兩地國安機構也已分別向加拿大駐陸使館通報情況。

任教平壤 幫羅德曼訪北韓

陸媒報導指出，康明凱於2017年結束外交官生涯後，加入了國際危機組織，擔任東北亞高級顧問，近年來對大陸的外交政策和海外利益頗為關注。他9日轉發一條推特的內容是「中國正試圖騙取全球統治地位，我們不能讓它發生」。

外媒則報導稱，史佩弗2005年在北韓平壤生活6個月，在一所隸屬於加拿大非政府組織的學校擔任教師，還在靠近北韓邊境的大陸城市延吉經營一所學校。自2005年以來，他曾多次進出北韓，能流利地說北韓方言。

臉書發文 頻秀與金互動照

報導稱，他經營著一家名為「長白山文化交流」的公司，宣稱他在北韓內部有一個「廣泛的聯繫網路」，與北韓各地的「政府部門和組織有高層聯繫」。他本人因幫助羅德曼2013年訪問北韓而聞名。在他臉書上還展示多張2016至2017年間，與金正恩的合照，有一張更是兩人攬腰，反映關係熟稔。

報導提到，雖然許多外媒被禁止進入北韓今年的閱兵式，但史佩弗卻站在最前面的中心位置，可以盡覽駛過的坦克和飛彈。他當時還在推特上發了近距離現場視頻。

(中國時報)

引渡孟晚舟 加外長喊話勿政治化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。