引渡孟晚舟 加外長喊話勿政治化

華為副董事長孟晚舟（右一）度過保釋後的第一夜後，在其溫哥華住宅處，除有媒體守候，亦有不少友人前來致意。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普日前稱若孟晚舟案能協助達成有史以來規模最大的貿易協定，必要的時候將「干預」。加拿大總理杜魯道受訪時稱，不管其他國家怎麼做，渥太華都會依照本國法律行事，強調加拿大是法治國家。

此外，加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）當地時間12日也稱，加拿大是法治國家，華為孟晚舟案絕對沒有任何「政治干預」。她也要求其他司法夥伴不要將司法引渡程序「政治化」。

華為副董事長孟晚舟被加拿大拘留一案，引起全球關注。川普日前也稱，如果孟晚舟案對美國國家安全有利，或能協助他達成有史以來規模最大的貿易協定，必要的時候將加以干預。

方慧蘭表示，加拿大是法治國家，司法系統獨立於政治進程，孟晚舟是按照《美加引渡條約》被捕，「絕無政治干預」。

她指出，加拿大依法遵守《美加引渡條約》，相關司法引渡程序也訂定得相當精細。加拿大政府在得知美方相關評論之後，已告知孟晚舟的律師可自行決定是否權利受損、並向加拿大引渡法官提出抗辯請求，未來法官也將依法定奪。

方慧蘭並表示，加拿大司法部長對於引渡案件可行使部長專有的自由裁量權。被引渡者屆時可提出「政治犯罪不引渡」請求。

方慧蘭強調，「希望向加拿大提出引渡要求的方面一定要認識到加拿大是法治國家，要確保任何引渡要求都是為了確保司法正義得到伸張，確保法治得到尊重，而不是被政治化或者用於其它目的。」

(中國時報)

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