陸大舉買進200萬噸美國大豆

大陸12日採購近200萬噸美國大豆，這是12月「習川會」陸美達成貿易休兵後，陸方首度大規模採購行動。圖為今年4月將江蘇南通一處碼頭搬運美大豆的情況。（路透）

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中國時報
／綜合報導

自美國總統川普與大陸國家主席習近平在12月初達成貿易休兵後，大陸12日採購了首批美國大豆，據美國大豆出口協會引述業內消息人士指出，大陸國企已採購150萬至200萬噸的美國大豆。這也是習川會後，北京首度大規模採購美國大豆。

值得一提的是，受大陸大舉採購大豆的激勵，芝加哥期貨交易所大豆期貨價格昨漲至今夏以來最高水準。

綜合外媒報導，歐洲交易商表示，大陸中儲糧集團和中糧集團都買進大豆。美國一家知情交易商表示，大陸國營企業明年1到3月至少採購12艘貨船的大豆，另一家熟悉內情的美國交易商也表示，昨天下午前，有大約30艘貨船的交易。

上述第一家交易商說：「中國今早一開盤就敲進，看來我們的生意回來了。」協會執行長蘇特（CEO Jim Sutter）表示，該批大豆預期在明年第1季出貨，大部分會由美國西北部太平洋沿岸碼頭裝船，這對美國豆農顯然是好消息。

此外，川普接受路透訪問時稱，大陸已在購買「大量」美國大豆，並很快將調降美國汽車的進口關稅。此次大陸購買了近200萬噸的美國大豆，這是迄今為止最具體的證據，說明大陸正在兌現在「習川會」上作出的承諾。

雖然大陸國有企業對美國的大豆採購價值超過5億美元，對削減美陸貿易逆差杯水車薪。但在陸美開始下一輪貿易談判之前，這些採購行動可以呈現善意姿態。

事實上，這些大豆出口也會安撫美國農戶。大豆是美國出口額最高的農產品，而大陸是美國大豆的最大買家，2017年購買了60％的美國出口大豆。自從大陸7月對美國大豆加徵進口關稅之後，就退出了美國市場，將大豆價格打壓至近10年最低水準。

(中國時報)

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