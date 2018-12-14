美制裁大炮 改轟陸駭客間諜

2018年12月14日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

媒體報導，川普政府多個部門計畫13日宣布對大陸駭客和間諜採取行動，包括起訴一些據稱為大陸情報部門工作的駭客。美國有關部門還將解密一些「可追溯至2014年的中國間諜活動祕密情報」，並對大陸有關個人實施制裁。川普政府的這些動作，無疑讓最近飄忽不定的美陸關係再添變數。

美國司法部預定於13日宣布，起訴「為中國情報部門工作，並參加針對美國網路長期間諜行動」的大陸駭客。4年前，美司法部就曾以所謂網路竊密為由，起訴5名大陸軍官。

川普政府內部還討論到，擬利用歐巴馬政府時期頒布的一項行政命令，允許美國對從事「惡意網路活動」的個人或實體實施制裁，包括可能沒收或凍結「竊取美國公司智財權」的大陸公司資產，還可能禁止其與美國公司做生意。但據悉，美國財長穆努欽反對實施這類制裁。

美參議院司法委員會12日舉行的聽證會上，來自聯邦調查局（FBI）、國土安全部和司法部的官員稱，陸方愈來愈常針對美網路空間上的漏洞，並利用一些在美大陸人竊取機密，威脅美國國安。司法部助理部長德莫斯說，從2011年到2018年，該部握有的為國家從事間諜活動案件中，「90％以上都涉及中國。」 全球最大酒店集團萬豪國際日前遭駭客入侵，5億客戶的資料據稱被盜，美國媒體紛紛援引不具名消息人士指，駭客可能是為大陸國安部工作。大陸環球網社評對此回擊稱，這是典型莫須有指控。

復旦大學網絡空間治理研究中心主任沈逸12日向《環球時報》記者表示，在網路安全等問題上，美國一直持雙重標準，將正常情報蒐集活動與所謂非法竊取商業機密混為一談，惡意抹黑所有可能跟陸方相關的行為。

(中國時報)