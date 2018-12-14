陸2019經濟方針 鎖定六穩

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中國時報
／綜合報導

新華社13日報導，中共中央政治局當天召開會議，分析研究2019年經濟工作、研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，並聽取中央紀律檢查委員會工作匯報，由中共中央總書記習近平主持會議。由於未提及何時召開四中全會，中共19屆四中全會可能會到明年才召開。

中共中央政治局例行會議每月召開一次，但由於此次會議未提及四中全會召開事項，恐難在年內召開。另外，港媒《信報》引述外電指出，本月19至21日可能召開中共中央經濟工作會議。外界分析，若四中全會擬討論的經濟問題，在經濟工作會議上先被討論、提出方案，四中全會年內召開的急迫性也隨之降低。

13日的中共中央政治局會議指出，明年2019年是中共建政70周年，做好明年經濟工作，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，要「保持經濟運行在合理區間」，進一步「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」；「為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。」

會議還特別強調，要辯證看待國際環境和國內條件的變化，「增強憂患意識，繼續抓住並用好我國發展的重要戰略機遇期，堅定信心，把握主動，堅定不移辦好自己的事」。

在反腐問題上，會議也強調，「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，全面從嚴治黨依然任重道遠」，必須將「嚴」字長期堅持下去，不斷推進黨的自我革命，實現自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高。會議同意於明年1月11日至13日，召開十九屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議，但未提到四中全會召開日期。

(中國時報)

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