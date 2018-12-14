耶誕節前 美國政府又要關門

2018年12月14日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府在耶誕節前可能再度停擺！原因是總統川普威脅民主黨如果不願意通過在美墨邊界設立圍牆的50億美元預算，他不惜將聯邦政府暫時關閉。他並再度以推特大酸民主黨及前總統歐巴馬，稱當年民主黨主政「給了伊朗1500億美元」，現在卻連50億美元都不肯拿出來。

民主黨於11月期中選舉奪回眾議院多數，明年1月新國會就將開議，川普和民主黨互不相讓，顯示川普不惜向民主黨攤牌。不過，即使聯邦政府暫時停擺，也只是局部而不是全面的。原因是國會已經通過了75%的聯邦預算，可以支撐聯邦政府到明年9月。不過，如果雙方繼續僵持不下，部分部門可能在耶誕節前就會被迫關門。

穆勒調查工作不受影響

CNN報導指出，儘管司法部可能面臨關門，但獨立檢查官穆勒卻可以繼續執行調查工作。原因是穆勒辦公室的預算早就被撥款委員會通過，不會受到聯邦政府關閉的影響。

向國會要錢 稱墨國埋單

影響的包括國土安全部、司法部、內政部、國務院和住宅和都市發展等聯邦機構。根據民主黨參院撥款委員會提供的資料，政府關門將影響高達42萬聯邦僱員，他們可能工作但領不到薪水。其中包括4萬1千執法和獄政人員。

川普13日推文說，「無論如何，墨西哥一定要為築牆付費」，還稱他與墨西哥及加拿大達成的《美墨加貿易協定》（USMCA），光是就幫美國省錢這點來說，「與舊有、所費不貲及反美的《北美自由貿易協定》（NAFTA）相比，要好太多了。」他在另一則推文中則強調，「法國又發生了一場很糟的恐怖攻擊。我們打算進一步強化我們的邊境。舒默（參院民主黨領袖）和裴洛西（可望接任下任眾議院議長）必須給我們支持票數，才能夠進一步強化邊界安全！」、「民主黨人和歐巴馬總統給了伊朗1500億美元，得不到任何的東西，但他們卻不願為了國家安全，拿出50億美元來興建一道圍牆。」

墨西哥總統歐布拉多12日在推特上表示，他與川普12日已通過電話，討論解決中南美洲移民北上問題。兩人討論建立一項共同計畫，以在中美洲與墨西哥創造就業與發展的可能性。

(中國時報)