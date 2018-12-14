土耳其高鐵出軌 ９死47傷

2018年12月14日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

一列從土耳其首都安卡拉出發的高鐵列車，13日清晨疑似信號故障，迎面撞上正在巡軌的火車頭，2節車廂出軌後撞毀行人天橋，釀成至少9死47傷慘劇。救援人員在扭曲變形的車廂中，與時間賽跑救出傷者。（美聯社）

安卡拉位置圖

全球近日鐵路事故

從土耳其首都安卡拉開往中部城市科尼亞（Konya）的一列高速列車，13日清晨出發不久就撞上另一台正在檢查鐵軌的火車頭，導致逾2節車廂出軌，撞毀車站行人天橋。這場嚴重事故造成9死47傷，原因疑似是鐵路信號故障。這是土國今年第2起重大鐵路事故。

「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，土耳其總統艾爾多安表示，當局啟動刑事調查，並且已經逮捕3名相關人士。

安卡拉至科尼亞的高速鐵路於2011年8月23日通車，列車由德國西門子製造，2014年開始服務，時速最高250公里。

電視畫面顯示，殘破扭曲的車廂與火車頭歪歪斜斜地倒在鐵軌上，行人天橋殘骸覆蓋在已成廢鐵的車廂上頭。天氣寒冷而且下雪，許多緊急救難人員第一時間趕到現場執行搜救任務，從毀壞的車廂救出生還者，更出動搜救犬幫助救人。

生還乘客烏茲爾特表示，高速列車出站約12分鐘以後發生事故，當時應當還未達到最高速度，「車速還沒有很快的時候，突然發生可怕的撞擊…然後列車就出軌了」。

土耳其交通部長特爾漢到現場視察後告訴媒體，已經救出所有人，據信無人受困。但官方仍在現場進行搜救工作。

特爾漢表示，列車於清晨6時30分撞上正在檢查鐵軌的火車頭，造成逾2節車廂出軌，將馬山迪斯站的行人天橋撞毀。3名列車駕駛與6名乘客喪生，傷者有47人，其中2人傷勢嚴重。

這場重大事故疑似因鐵路信號故障引起，但真實原因還不明朗，CNN則指出不排除降雪或人員疏失等可能性。安卡拉省長沙辛表示，當局已經展開調查。另外，土耳其NTV電視台引據官員指出，3名檢察官被指派調查。

這已經是土耳其今年第2次發生重大鐵路事故。7月8日，一列火車從土耳其靠近希臘與保加利亞邊境駛向伊斯坦堡。不料途中5節車廂出軌翻覆，360名乘客中24人喪命。當局將事故歸咎於天候不佳及土石坍方，不過媒體指事故可能與橋墩斷裂有關。

(中國時報)