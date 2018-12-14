包道格明談兩強角力台海形勢

2018年12月14日 04:11 中國時報 孫昌國 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰持續升溫，華為接班人在加拿大被扣留，更讓雙方之間的矛盾擴大到美國盟友和北京的政治角力，長風基金會特別邀請曾任美國在台協會台北辦事處處長包道格博士（Dr. Douglas H. Paal）以「新冷戰的開始？中美之間無法避免的衝突」為題，為陸美關係未來走向把脈。

包道格日前曾公開以「新冷戰」來形容美陸兩強對峙的局面，他認為，美國涉華事務的外交官員正經歷世代交替，「新世代的外交官員」主導美陸之間關於貿易逆差、台海情勢以及南海爭論等議題的發展，可能會帶來跟過去很不一樣的結果。

長風基金會董事長、前行政院長江宜樺表示，包道格博士將於演講中剖析陸美關係發展的可能趨勢，以及台灣在陸美兩強角力下的明哲保身之道。在專題演講後，長風基金會特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生博士，與包道格博士對談，此一對話將由江宜樺親自主持。

江宜樺認為，美陸之間的競爭將是一個長期的態勢，絕對不會侷限於貿易戰或關稅戰，範圍更將涉及經濟、貨幣、科技、軍事、文化霸權、治理模式、區域安全、地緣政治，乃至於全球領導地位之爭。江宜樺強調，美陸貿易戰只是一個開場，台灣如何在兩強爭霸中避免成為「棋子或犧牲品」，進而找到自己的定位與契機，至關重要。

研討會將於本周六（15日）10:00-12:00在台灣師範大學進修推廣學院演講堂舉行（台北市大安區和平東路一段129號），活動全程以英語進行，歡迎各界有興趣的人士參加。

(中國時報)