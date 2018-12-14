前律師判3年 川普剉咧等

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普的前私人律師柯恩，12日因在通俄門調查向國會說謊，加上為川普支付封口費給外遇對象，遭紐約地區法院法官判處3年徒刑。曾公開稱願意為川普擋子彈的柯恩坦承，他幫忙掩蓋川普諸多「齷齪勾當」，且因對川普的「愚忠」才會觸法。川普的「喬事人」柯恩淪為階下囚，形同對川普的另一記重拳。導致川普忿忿不平對幕僚抱怨，柯恩「是個騙子！」

柯恩向法院承認，自己在接受國會調查時，關於川普2015至16年在俄羅斯的多項商業交易內幕上，做出虛假陳述，包括稅務詐欺、競選資金違規等8項罪名。他坦承在2016年選前分別支付13萬和15萬美元，給自稱和川普有婚外情的AV女優丹妮爾絲，以及花花公子玩伴女郎麥克道格，違反競選資金法規。

柯恩必須在明年3月6日前向監獄報到，並支付近200萬美元罰款和賠償金。他聽到判決時，不斷搖頭。宣判也等於坐實了川普違反競選經費申報法中，每人接受政治獻金不得超過2700美元的規定；以及在俄羅斯有不見光的商業經營。美國知名律師卡泰爾評論，判刑「對川普是噩耗」「接受主子指使、負責執行重罪的下屬，刑期通常比老闆少。」

情緒激動的柯恩在法庭說，對於所犯罪行，以及牽涉到美國總統的罪行，他願意扛責，「我覺得，為他掩蓋骯髒勾當，是我的職責，」而他的弱點就是對川普盲目的死忠，導致他「棄明投暗」。柯恩也以公開聲明向美國人民道歉，「大家應該知道真相…我罪有應得。」

為川普挨子彈的柯恩落了個啷噹入獄，不過同樣曾為川普擦屁股、封殺負面傳聞的八卦報《國家詢問報》母公司「美國傳媒公司」（AMI），12日反倒被司法部放行，未遭起訴。

麥克道格去年控告AMI在2016年大選前，透過柯恩以15萬美元和她達成協議，買斷她與川普不倫韻事的獨家權利，但並未刊登相關報導，麥克道格自認遭設局，無法公開談論與川普的桃色腥聞。司法部12日發表聲明，指AMI承認付款給麥克道格，以免選前出現川普的負面新聞。由於AMI協助調查，因此雙方達成不起訴協議。

(中國時報)

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