豬瘟防疫 農委會怨陸已讀不回

2018年12月14日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

淘寶、蝦皮等電子商務平台越來越普及，但大陸非洲豬瘟疫情蔓延，民眾憂心國際快遞或郵包將成防疫漏洞，立法院衛環委員會昨天進行非洲豬瘟防疫專案報告，農委會防檢局長馮海東坦言，任何檢驗都很難是百分百，還說陸方這次未依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」即時通報台灣，甚至無視我多次去信詢問，十分不友善，農委會也相當無奈。

淘寶贈火腿腸 防疫漏洞

為防制非洲豬瘟疫情波及台灣，農委會防檢局前日比照國家級緊報發發簡訊，提醒民眾勿攜帶或透過網購讓大陸豬肉製品入境；有網友透過淘寶網站買寵物牽繩，賣家卻強「贈送」火腿腸，讓不少人憂心防疫出現漏洞，更突顯海峽兩岸防疫機制缺乏良好溝通協調。

對於一再出現防疫漏洞，馮海東坦言，邊境檢疫快遞、郵包，無論有無申報都一定都會檢驗，但很難做到百分百，現只能針對高風險產品努力把關，並以X光機、檢疫犬輔助加強查察。至於有網友在淘寶網站買動物牽繩卻同時收到火腿腸贈品，他說，已積極聯繫該名網友進一步了解。

綠委籲收查驗或倉儲費

立法院昨天也大談非洲豬瘟防疫大作戰，立委鍾佳濱向財政部關務署建議「管不到別人，就管好自己」，既然無法管制大陸賣家及物流業者，就應透過增加查驗及成本來管制國內收貨端，建議對台灣收貨端業者業者加收查驗費或倉儲費。

對於現行查驗費和倉儲費徵收方式，關務署官員說明，查驗部分有收費的項目為「特別驗貨費」，主要向空、海運的大型貨櫃貨物，如需要在辦公時間以外的時段查驗，或因報關疏忽需要重新查驗等情形收取。而倉儲費，則是會向3天內未提領的旅客行李和進口包裹，或是逾期沒有報關或納稅，遭扣存的進口貨物徵收。

邊境檢疫 難百分百把關

立委吳焜裕說，非洲豬瘟病毒若沾染人類，雖人類不會有症狀，但若不慎由人接觸豬隻、再沾附豬隻，也有可能釀成豬隻間的傳染，呼籲疾管署與防檢局等單位正視各種可能性，並思考應變措施。

吳焜裕質詢時批評，大陸未遵守2009年「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議 」，大陸與台灣雙方在爆發影響民眾健康的食安訊息或突發事件時，應即時通報對方並合作協調處理，但近日爆發的非洲豬瘟卻未比照辦理，讓對岸豬肉製品可透過電子商務流入台灣。

馮海東說，該協議希望雙方合作互信，但近年對岸對台灣的態度較冷，台灣在今年八月、九月多次去信詢問對於非洲豬瘟的管控措施，未獲回應，台灣只能搜尋大陸提供給國際的資訊來了解當地疫情。

(中國時報)