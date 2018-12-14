要29人來5個 藝才班陷窘境

新北市中小學藝才班招生率逐年下滑， 107學年度平均招生率僅剩65％，圖為中和秀山國小音樂班學生畢業演奏會。（新北市教育局提供）

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中國時報
／新北報導

受到少子化衝擊及家長教育觀念改變，新北市中小學藝才班招生率逐年下滑，過去班班額滿盛況不再，2018年平均招生率更僅剩65％，某校音樂班明明招生29人卻只來5人；新北市教育局表示，將持續輔導學校在地化招生、舉辦藝才班聯展、擴大舉行分區說明會等，盡可能維持招生率。

不是資優班 家長意願低

根據統計，新北市2016年中小學共100個藝才班，平均招生率約78％，2017年102個藝才班平均招生率71％，2018年65％。

教育局科長黃麗鈴指出，早期中小學的藝才班就是資優班，許多家長搶著將孩子送到中小學藝術才能班學習音樂、舞蹈、美術；2000年教育部修訂標準，將資優班與藝才班分開，藝才班優越感不再，加上校園社團蓬勃發展，都是招生率逐年下滑的原因。

此外，藝才班每學期會將一般課程的6到10堂課換成術科課程，扣除政府補助後，每位學生一學期仍得自付數千元到2萬元不等師資鐘點費，音樂班還得自購昂貴樂器，經濟負擔較重，同樣讓家長卻步。

競賽常勝軍 逆勢大滿額

黃麗鈴表示，近年音樂班招生不易，2018年音樂類班開放招生名額29人，招生最多的只有13人報名，最低的只有5人，學校只好合班上課。

但仍有學校逆勢招滿，像是板橋埔墘國小舞蹈班，每年都在全國舞蹈賽中取得好成績，獲得家長青睞，連續3年招生滿額，報名人數甚至是招生人數2倍。

黃麗鈴說，藝才班招生下滑趨勢已顯現，在中央研擬出退場機制前，教育局將持續輔導學校透過在地化招生、舉辦藝才班聯展等，提升招生率。

(中國時報)

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