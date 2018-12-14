桃預算刪14.8億 農博後年叫停

市議員黃婉如議員（左）對於市場公共工程費用還要被刪除表達不滿，議會中場休息協商。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

2019年桃園市總預算13日2、3讀通過，國民黨團連手刪除14億8702萬元，占歲出1159億9800萬元的1.28％，其中有關農博部分刪除3000萬，並於2020年起將不得編列相關預算，市長鄭文燦表示，農業博覽會為3年1期，明年續辦，後年將進行基地轉型，改辦露營、環境教育等活動。

6.9億授權市府 調整自刪

桃園市明年度總預算，歲入編列1018.5億元，歲出編列1159.98億元，議會進行8天聯席審查，擱置67億餘元，國民黨團執行長林政賢逐頁提出刪除項目，總計刪除14億8702萬元，其中6.9億元授權市府調整自刪。

「6.9億授權自刪」黃婉如議員對此抱持疑慮，認為不應該調整到已經定案的單位，否則就是「陷議員於不義」她說，像是體育局長夏金興就反映預算遭調整刪除1億，夏連忙解釋「不受影響」；而民進黨市議員呂林小鳳也反對，「不然先前審查算什麼」。

由於藍綠議員都有意見，議長邱奕勝裁示，今年維持請市府自刪，不過從明年度審查，要求市府調整自刪部分，以議員擱置預算項目為主。

「明年度未採取財政擴張政策」，鄭文燦表示，預算審查火藥味減少很多，希望未來大家分工也同心一起建設桃園，市府會善用每筆預算完成各項建設計畫，雖然少15億元，但仍會秉持穩健做法，推動桃園建設。

明年農博續辦 刪3000萬

另外，農博1.9億被刪除3000萬元，鄭文燦說，農博到明年邁入第3年，市府原本就規畫農博3年為1期，創造新農業價值也促進新屋發展，會讓明年9月的農博一樣能辦得更好，至於後年不辦農博，將進行基地轉型，透過露營、環境教育等活動。

(中國時報)

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