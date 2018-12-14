新移民第2代 希望入學進台大

2018年12月14日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化高中林宗洧是越南新移民子女，展現了陽光、自信。（吳敏菁攝）

希望入學放榜，彰化女中美少女倪培雰和彰化高中林宗洧都是越南新移民之子第2代，分別錄取第1志願台大藥學系和台大社會學系。倪培雰的媽媽罹患乳癌，她內心有個願望，希望能研發良藥，助病苦的人早日康復；林宗洧則想探索移工、性別等社會議題。

翻轉歧視的刻板印象

林宗洧是彰中語文資優班學生，選擇台大社會系，主因是成長背景，作為東南亞移民的孩子，常因母親國籍自卑，直到上高中，認識到如果連自己都不敢說出來，大眾對新移民第2代的刻板印象和歧視無從緩解，因此開始公共參與，以不同的發聲管道，證明「我們和其他人並沒有不一樣，我們也可以過得很好」。

林宗洧曾擔任學生會長，還參與高中資優生充實方案、高中生人文及社會科學營、兒童權利公約國際審查會議等，從活動中洗滌自己，也發現自己的確熱愛社會學，社會學注重探討人與人的關係，希望對土地的熱情，能透過社會學角度重新理解與詮釋。

美少女為病痛找解藥

美少女倪培雰，從小學到彰女都名列前茅，天生學霸，更讓人跌破眼鏡是，纖細的她還是柔道好手，在鹿鳴國中拿過全縣柔道錦標賽第2名。

倪培雰多才多藝，喜愛電影，在彰女創辦電影欣賞，擔任社長。她印象深刻的是，引領欣賞電影《關鍵時刻》，一起對性別歧視、種族歧視提出深刻討論，她說，走進電影世界，就是「心靈自由」時光。

錄取台大藥學系，她很開心，內心卻有個願望，希望為所有的病痛找解藥，媽媽的病苦給她投下一道心靈陰影，堅強又善良的她不訴苦，卻苦其所苦，希望能幫助更多人。

(中國時報)