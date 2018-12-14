暖冬不夠力 墾丁住宿10年最慘

2018年12月14日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁近年因負面形象頻傳重創觀光產業，連星級飯店也面臨營收窘境，墾丁夏都沙灘酒店今年營收就比去年少1億2000萬，雖未虧損卻已是近10年來最慘，業者感嘆暖冬專案雖有正面影響，但時間太短業績增加無感，反而得多花人力向觀光局回報住宿名單，變相增加工作量。

為期2月業績增加無感

夏都飯店主祕邱顯順指出，墾丁觀光產業慘淡，除因陸客減少外，國旅市場也大受年金改革影響，加上一例一休等政策加重經營成本，這幾年來真的不好做，而今年是近10年來最慘，比去年少賺1億2000萬，幸好還未到虧損慘狀。

邱顯順說，觀光局近期推出的「前進宜花東高屏暖冬遊補助」，在這波低潮中的確有正面影響，但因適用的時間僅11、12月，時間太短導致業績增長成效不明顯。他不諱言地說，住宿率僅有些微提升，目前看來與先前並沒有太大的分別。

「現在反而是增加工作量！」他說，現在的住宿率看起來，可以說是公司預估中的基本盤，所以飯店本來就能賺到這些錢，只是現今因為有暖冬專案的關係，工作人員要多跑一道回報觀光局住宿名單的程序，在無形之中真的增加了工作量。

盼政府將專案期延長

他說，暖冬專案的效益，真的需要將時間拉長後才看得出來，至少要拉到明年4月撐過淡季，「這樣止血才有效果」，因此期盼政府能將專案期延長，讓墾丁業者有感一點。

對此，墾丁地區其他星級業者也有同感，墾丁福華飯店總經理張積光說，建議政府持續推出相關帶動國內觀光旅遊的案子，也建議業者要提出對策，與政府合作把觀光產業做得更好。凱薩飯店則表示肯定暖冬政策。

(中國時報)