旅遊業者轟葉菊蘭扯後腿

2018年12月14日 04:11 中國時報 藍孝威 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣觀光協會今年成立已滿62周年，卻被爆出會長葉菊蘭禁止同仁赴陸參加旅展，遭質疑其所言的「歡迎陸客」口是心非。葉菊蘭13日澄清，係因協會內部人力不足，才會緊急召回同仁。不過業者指出，因葉菊蘭的政治色彩鮮明，導致大陸觀光市場拓展工作幾乎全斷，直言「滿可惜的，現在想做大陸市場也不跟你合作了」。

今年11月16日至18日在上海舉行的「中國國際旅遊交易會」，台灣觀光協會原本計畫率團偕台灣旅遊業者赴上海參展，但旅遊業者透露，在出發當天上飛機前，會長葉菊蘭突然下令協會同仁「不去了」，令同行的旅遊業者十分錯愕，認為以政治力介入旅遊推廣，根本在扯業者後腿。

從2001年起，中國國際旅遊交易會分別在上海和昆明輪流舉辦。來自世界各地以及大陸各省市及港澳的旅行社、飯店、航空公司等都會參加，是大陸全國規模最大型的旅展。以往都是由台灣觀光協會會長賴瑟珍親自帶隊，陪台灣旅遊業者登陸拓展商機。

旅遊業者說，原本已計畫好隨同台灣觀光協會赴上海參展，但出發當天團員在協會集合完畢、準備出發前往桃園機場的前一小時，觀光協會的同仁接獲會長葉菊蘭指令「不去了」，但業者早已訂好展位、交通與食宿，只能自行飛赴上海。

葉菊蘭昨表示，是因為今年首度在南港展覽館舉辦台北國際旅展，導致當時人力有些不足，展場搭建也有狀況，才會臨時召回同仁。

葉菊蘭說，雖然協會同仁沒有赴大陸，但有拜託觀光局台旅會的上海辦事處協助，觀光局副局長張錫聰也證實，上海辦事處同仁都有幫忙。葉菊蘭表示，如果真的下令不要參加，不可能還有這麼多業者過去。

不具名的業者指出，台獨教母葉菊蘭上任後，觀光協會對兩岸觀光的市場拓展上幾乎沒有作為，直言「滿可惜的」，因為葉菊蘭的政治色彩鮮明，接任會長時就表明不願意登陸推廣，陸方也就不再願意與協會有太多互動。

業者抱怨，觀光旅遊是近悅遠來的產業，需要廣結善緣，不需要樹立敵人，「尤其以個人意志阻礙，沾染上政治色彩，非常令人失望，懷疑政府歡迎陸客的誠意。」

(中國時報)