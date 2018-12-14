課業才藝兩頭燒 不如轉型設專校

2018年12月14日 04:11 中國時報 譚宇哲

藝才班招生率每況愈下，除了少子化因素以外，更重要的是教育體制的僵化，才藝班必須兼顧一般以及專業課程，這與上普通班後參加社團、補習無異，與其招生萎縮，不如思考轉型，集中資源設立藝才專校。

教育多元學習，家長培養孩子才藝，大都是課業為主、才藝為輔，僅僅興趣使然，礙於未來出路，父母大都選擇學校社團或是課後補習，不會選擇藝才班。

其次，藝才班課程設計規畫也頗讓人詬病，以音樂班為例，除了考主修、副修還要專精樂理，把音樂班課程當成學術課程訓練，原本對音樂有興趣的小孩，自然畏怯退縮。

有趣的是，台灣首位獲得柴可夫斯基世界大賽小提琴銀獎的曾宇謙，從小到大沒唸過音樂班，音樂天份被發掘後自行拜師學習，新北市明志國中畢業，進入美國寇蒂斯音樂學院深造；如果當年接受音樂班正規教育，天天埋首主修副修樂理課程，會有今天的成就嗎？

藝才班面臨招生不足的趨勢已是事實，既然不再標榜資優，加上藝術才能專業的定位也岌岌可危，不如重新定位成類社團化的多元興趣培養管道，更要思考師資退場機制。

藝才班的培訓不應該只是在學歷以及學術上面打轉，教育單位應該思考，怎麼集中資源培育小孩的興趣，讓藝術擺脫文憑主義，否則，招生不足恐將惡性循環，藝術才能教育制度堪慮。

(中國時報)