新竹縣史館10周年 耆老見證

2018年12月14日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣縣史館今年成立第10年，縣長邱鏡淳13日邀請籌備處時期參與縣史館籌建，協助與陪伴縣史館成長茁壯的各界貴賓、歷任長官、地方文史耆老及志工們齊聚一堂，見證縣史館的歷史時刻，同時規畫系列活動「拾光流影」、「兒拾記趣」、「知『族』常樂」3大主題展，更重要的是請來專家們開辦「續修新竹縣志論壇」，分享縣志編纂心得。

修史為百年大業，邱鏡淳推動續修新竹縣志1992-2015年作為重大文化工程，並舉辦「縣史10周年暨續修新竹縣志論壇」，邀請總編纂台北大學人文學院張勝彥院長及土地志韋煙灶、住民志王志宇、政事志戴寶村、社會志龔玉齡、經濟志張靜宜、教育志鄭瑞明、文化志林保堯、人物志洪健榮教授等各志纂修主持人與談，論述自1992年至2015年間新竹縣百工百業在政治、經濟、社會、文教建設、城鄉發展等面向的變遷及成就。

政事志纂修主持人戴寶村表示，很感謝縣長邱鏡淳放手讓諸位纂修人編修縣志，自己編纂的政事志保存很多行政資料，從行政、財政、自治、戶政與環保等等項目，不只保留很多施政資料，還能變成公務人員工作手冊，讓未來的公務員有準則可依循。

縣史館成立已10年，文化局長張宜真表示，1999年在前縣長林光華支持下，新竹縣縣史館籌備處成立，邀請文學家同時也是縣史館草創時期重要推手林柏燕先生擔任籌備處主任。2004年獲客委會補助興建費用，2008年縣史館落成開始營運。此次開館10周年紀念，特別安排已故縣史館籌備處主任林柏燕老師的子女林慈韻先生、林依婷女士參與「文學家林柏燕紀念室」揭牌儀式。

(中國時報)