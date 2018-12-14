國資圖玩創新 今年10獎項肯定

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

國立公共資訊圖書館積極推動創新服務理念，在107年勇奪10個獎項肯定，其中「圓夢繪本資料庫」獲第42屆金鼎獎、「iLib Guider尋書導引APP」獲得資訊月百大創新產品獎2大獎，最受矚目。國資圖館長劉仲成13日表示，藉由先進科技讓圖書館再升級、轉型，讓閱讀成為全民運動。

劉仲成說，國資圖是實體與數位服務合一的數位公共圖書館，「iLib Guider尋書導引APP」首創將Beacon等室內定位技術引入圖書館，布建300處Beacon於總館及黎明與中興二分館，協助讀者在17個樓層、658座書架的125萬冊書海中，像透過Google地圖導航找到所需的圖書。

劉仲成表示，「圓夢繪本資料庫」與各個國、高中學校合作，由國資圖爭取經費將學生的原創繪本數位化，並於網路公開供全世界閱讀，提供分類及學習等多元應用服務，將過去閱讀文本創新轉變成數位閱讀體驗，每年超過百萬人次點閱量。

國資圖另獲教育部「107年教育業務志願服務」績優志工隊及績優運用單位、「館際合作服務」績效卓越獎、入選「創意閱讀開麥Library Talk」優良文案3項、台灣OCLC管理成員館聯盟「第4級原編上傳量」第1名、獲選「落實零基預算」優異敘獎機關等績優單位。

(中國時報)