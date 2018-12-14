競逐南市正副議長 民進黨推邱莉莉郭清華

2018年12月14日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨團召開甲級動員黨團會議，準備選出正、副議長候選人，黨團議員會前分兩邊列席，氣氛緊張。（程炳璋攝）

民進黨台南市議會黨團13日關門進行黨內登記並記名投票表決，有意爭取議會龍頭的黨籍議員分派攻防，黨團總召林宜瑾發出甲級動員令，除了林志聰外全員到齊，在現任副議長郭信良等7位議員退席抗議下，由邱莉莉、郭清華當選正、副議長候選人，25日代表民進黨爭取議會龍頭寶座。

民進黨在這次選舉大敗，6都僅台南市議會占多數議員席次，民進黨台南市議會黨團在這次台南市議會正、副議長人選運作，更加小心謹慎，事前就傳出有邱莉莉、郭清華、郭信良、蔡旺詮與林志聰等有意角逐議會龍頭，背後更有新潮流與正國會兩大派系暗中推波助瀾，派系內鬥風波不斷。

經過6個多小時閉門攻防，決定登記記名表決方式，郭信良不滿黨團強渡關山，決定即刻強制表決正、副議長，不符中央監督委員召集人指示，氣得率領陳怡珍、吳通龍、陳秋萍、周麗津、陳碧玉、李偉智退席抗議，揚言不承認會議結果。

林志聰最後一刻趕到投票，並登記參選議長，蔡旺詮登記參選副議長，最後由6連霸市議員邱莉莉與郭清華各獲15票出線，代表民進黨角逐台南市議會正、副議長寶座。

以督導召集人身分出席的黃偉哲表示，根據民進黨中央黨部規定，台南市黨團13日選舉結果將交由中常會認定。林宜瑾強調，25日正、副議長正式投票勢必全員到齊，若黨籍議員跑票，將開除黨籍。

邱莉莉表示，剩下10餘天還須考慮國民黨提名人選，將無差別拜訪各黨團議員，尤其是無黨籍議員。

國民黨台南市議會黨團協調正、副議長代表盧崑福表示，國民黨尋求與無黨籍議員合作，不排除將議長禮讓無黨籍議員，甚至正、副議長都支持無黨籍議員。

(中國時報)