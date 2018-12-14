冬季也能玩水 大鵬灣創意迎客

明年台灣燈會主場在大鵬灣，觀光業者打出「冬季也能玩水上活動」口號，希望為大鵬灣打開更大知名度。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

觀光局「暖冬旅遊」補助略見成效，東港、大鵬灣地區的遊客數增加，整體住房率比去年同期約增加1成。大鵬灣是明年台灣燈會主燈區，為了延續這股觀光熱潮，業者針對燈會設計另類賞燈活動，並打出「冬季也能玩水上活動」口號，希望帶動整體熱潮。

大鵬灣和小琉球同為大鵬灣國家風景區，以往大鵬灣觀光人數都超過小琉球，今年首度被逆轉。所幸年底遇到東港迎王，加上觀光局推出的「暖冬旅遊」補助，迎王季期間住房率達8、9成，迎王過後住房率也比去年同期增加約1成。

明年台灣燈會主場在大鵬灣，觀光業者都非常期待接續熱潮，也希望打響大鵬灣知名度，讓更多國內外遊客認識。目前位於園區內的大鵬灣東方渡假酒店，燈會期間訂房率已超過5成，預計屆時將額滿。目前也已有些遊客先行來「踩線」，待燈會時再造訪。

大鵬灣東方酒店表示，燈會期間除了會推出主題餐，也和在地業者合作推出遊湖船，從水上的另類角度來看主燈及燈會。因沒有東北季風加上氣候溫暖，大鵬灣冬季也適合玩水上活動，屆時會將水上活動移到北碼頭進行，更靠近主燈更有FU。

另外也針對大鵬灣特殊的地貌推出紅樹林獨木舟，體驗另類遊湖之趣；現有的卡丁車賽車場，燈會期間也會移到國際賽車場，體驗開卡丁車在真正比賽場地上奔馳的快感。希望讓遊客體驗大鵬灣的多樣風貌。

(中國時報)

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