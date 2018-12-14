拿防災警訊報豬瘟 立委憂狼來了

2018年12月14日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

為防範大陸非洲豬瘟疫情，農委會防檢局日前首度以「災防告警系統」發防疫簡訊至民眾手機，提醒民眾不要攜帶肉品入關，衛福部長陳時中昨天也認同此做法，並指萬一有新興流行疾病時將跟進。但立委王育敏質疑，國家級緊報是防災辦公室好不容易成功的系統，政府若濫用，恐造成「狼來了」效應，以後民眾看到地震緊報都不跑了。

近40天內，已陸續驗出5起國外攜回肉製品帶有非洲豬瘟病毒事件。昨天中午農委會針對非洲豬瘟發出國家級警報，有網友表示傻眼，認為是擾民，也有網友表示認同。

昨天衛福部長陳時中和農委會防檢局局長馮海東至立法院衛環委員會質詢前受訪時表示，未來一旦食安發生重大訊息，確實應該要讓民眾知道，不過因食品追朔制度已很完整，重點在下架的速度，加上現有疾病都已有良好管控，因此他認為，衛福部會發簡訊提醒民眾，應是在發生大規模且無法預期的新興疾病時，就會比照辦理。

但國民黨立委王育敏質詢指出，國家級緊報是行政院防災辦公室好不容易發展成功的防災系統，民眾已經被訓練成一收到簡訊就會拔腿就跑，若成為各部會宣傳的管道，民眾分不出嚴重性，未來真的來一個大地震，會因「狼來了」效應，民眾都不跑，防災恐功虧一簣。

王育敏質問馮海東，這次發簡訊前，已成立應變小組，讓各部會配合嗎？馮海東回答「沒有」，王育敏痛批，政府防災完全沒有邏輯可言，一直說很嚴重，但業務推動計畫並沒有升級，「難到農委會是因成為看守內閣，以為發個簡訊就不用負責了嗎？」

最後王育敏要求農委會針對簡訊事件做出專案檢討報告，要求行政院要設立中央應變中心等級，發布緊報方式，要讓民眾能清楚區分嚴重性。但民進黨立委林靜儀表示，「誰收到簡訊都不看一下，就躲到桌子底下？」她認為發簡訊提醒台灣正遭受豬瘟威脅，用盡各種方法防堵疫情蔓延，哪個民眾會認為這是「擾民」？且「發個簡訊會害死誰？」

(中國時報)