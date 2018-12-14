苗市交（火旁） 準市長邱鎮軍接重擔

現任苗栗市長邱炳坤（圓圖左）將（火旁）龍重擔交棒給即將走馬上任的新市長邱鎮軍。邱鎮軍（右起）與中油探採事業部執行長張敏，分別高舉龍珠和龍頭，要持續為（火旁）龍民俗薪火相傳。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

新當選鄉鎮市長25日即將走馬上任，已邁入第21年的苗栗市元宵民俗踩街（火旁）龍系列活動，已陸續登場，市公所13日在貓裏客家學苑舉行「交（火旁）」儀式，由市長邱炳坤交棒給準市長邱鎮軍，象徵民俗活動薪火相傳，祥龍永續護佑客庄貓裏。

2019苗栗（火旁）龍首場記者會，13日在貓裏客家學苑舉行，「交（火旁）」主題象徵新的一年任務，由現任市長也是開辦人邱炳坤，將重擔交接給新任市長邱鎮軍。

市公所表示，邱炳坤20年前在任內開始推動（火旁）龍民俗活動，也獲列客庄12大節慶，經過行銷包裝已成為文史研究題材，既是苗栗的代名詞，更是觀光與民俗活動的符碼，兼顧歷史傳承與文化永續的任務。

儀式由西山庄騏勝龍隊開場演出，接著以客家扁擔作為「交（火旁）」儀式，由邱炳坤扛在肩膀上再轉交給邱鎮軍，同時搭起兩面燈籠牆，上面懸掛28顆大紅燈籠，表示燈籠點亮全市28個里，呼應2019主題『（火旁）龍巡庄．新旺貓裏』，中油探採事業部執行長張敏等人也到場觀禮。

邱炳坤表示，（火旁）龍是客家人唐山過台灣，遠從中原帶到台灣的客家習俗，龍燈代表吉祥光明，驅逐黑暗，（火旁）龍有越炸越旺的吉祥好兆，而這樣的活動富含極深的意涵與人文，早為文化研究所重視，更是客家的驕傲。

邱鎮軍感謝邱炳坤推動客家文化不餘遺力，且每年精益求精使其躍上國際，他感受到責任重大、誠惶誠恐，但會把這項文化使命永續傳承，並發揚光大。

（火旁）龍系活動預定明年的2月13日（正月初九）在玉清宮舉行祥龍點睛並進行舞龍競技，16日民俗踩街之夜、17日晚河濱公園（火旁）龍之夜、21日在五文昌廟化龍返天。

(中國時報)

白雪木綻放 柳家梅園綴銀白 槍手闖民宅開2槍 疑債務糾紛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。