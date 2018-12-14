苗市交（火旁） 準市長邱鎮軍接重擔

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

新當選鄉鎮市長25日即將走馬上任，已邁入第21年的苗栗市元宵民俗踩街（火旁）龍系列活動，已陸續登場，市公所13日在貓裏客家學苑舉行「交（火旁）」儀式，由市長邱炳坤交棒給準市長邱鎮軍，象徵民俗活動薪火相傳，祥龍永續護佑客庄貓裏。

2019苗栗（火旁）龍首場記者會，13日在貓裏客家學苑舉行，「交（火旁）」主題象徵新的一年任務，由現任市長也是開辦人邱炳坤，將重擔交接給新任市長邱鎮軍。

市公所表示，邱炳坤20年前在任內開始推動（火旁）龍民俗活動，也獲列客庄12大節慶，經過行銷包裝已成為文史研究題材，既是苗栗的代名詞，更是觀光與民俗活動的符碼，兼顧歷史傳承與文化永續的任務。

儀式由西山庄騏勝龍隊開場演出，接著以客家扁擔作為「交（火旁）」儀式，由邱炳坤扛在肩膀上再轉交給邱鎮軍，同時搭起兩面燈籠牆，上面懸掛28顆大紅燈籠，表示燈籠點亮全市28個里，呼應2019主題『（火旁）龍巡庄．新旺貓裏』，中油探採事業部執行長張敏等人也到場觀禮。

邱炳坤表示，（火旁）龍是客家人唐山過台灣，遠從中原帶到台灣的客家習俗，龍燈代表吉祥光明，驅逐黑暗，（火旁）龍有越炸越旺的吉祥好兆，而這樣的活動富含極深的意涵與人文，早為文化研究所重視，更是客家的驕傲。

邱鎮軍感謝邱炳坤推動客家文化不餘遺力，且每年精益求精使其躍上國際，他感受到責任重大、誠惶誠恐，但會把這項文化使命永續傳承，並發揚光大。

（火旁）龍系活動預定明年的2月13日（正月初九）在玉清宮舉行祥龍點睛並進行舞龍競技，16日民俗踩街之夜、17日晚河濱公園（火旁）龍之夜、21日在五文昌廟化龍返天。

(中國時報)