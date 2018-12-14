轉運風車吸睛 知本耶誕好好玩

台東縣卑南鄉公所設置轉運風車吸引觀光。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

耶誕節即將到來，台東縣卑南鄉公所在知本溫泉布置了全縣最高22公尺的耶誕樹，16日還特別邀請到何爺爺氣墊樂園來舉行耶誕歡樂趴，要讓大小朋友過個快樂的耶誕節，另外，為了挽救知本溫泉觀光，鄉公所在忠義堂前方設置轉運風車，讓觀光客能轉一轉運，帶來好運氣。

知本溫泉是台東知名觀光景點，但近年來受到大環境影響，遊客門可羅雀、飯店商家紛紛歇業，狀況非常「慘烈」，卑南鄉公所為了吸引遊客，今年耶誕節活動特別設在溫泉區，高22公尺耶誕樹是台東最高，希望藉此帶來消費人潮。

卑南鄉長許文獻表示，今年特別與何爺爺合作，共有11座大型氣墊樂園，耶誕活動在早上9點至下午5時進行點燈儀式，前600位到場者可以兌換泡湯券、闖關券及美食券，11項闖關活動只要通過8關就可以抽獎兌換耶誕好禮，盼藉此拉抬知本地區觀光。

針對知本溫泉蕭條，許文獻強調，知本溫泉沒落因素相當多，除了必須在地提升外，溫泉必須注入活血，未來的4年，鄉公所會與當地業者集思廣益，將知本溫泉方向找出來，將當地文化呈現，活化知本溫泉，這次他上任的首要目標。

另外，公所在溫泉區的忠義堂前廣場也設置了轉運風車步道，580個紅白雙色風車在東北季風吹撫下快速旋轉，走過轉運風車希望能為遊客轉轉運帶來好運氣，也象徵著知本觀光區重新啟動，重生迎接未來。

(中國時報)

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