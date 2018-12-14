ITS20周年 千名專家為台把脈

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）成立邁入20周年，12月13日、14日以智慧運輸為主題，擴大舉辦年會，廣邀國、內外上千名交通專家，透過研討、展示、體驗等交流，呈現智慧交通的面貌，並為台灣交通安全政策把脈。

ITS邀集產官學研各領域代表性人物，從智慧運輸的發展現況到未來願景，針對「智慧運輸政策」、「智慧運輸安全」、「共享運輸及偏鄉交通」、「如何迎接自駕車時代來臨」、「大數據與物聯網」、「智慧運輸產業永續發展」6大主題，舉辦16場專業研討會。

ITS協會理事長張永昌表示，面對數位轉型海嘯的來臨，運輸業充分應用科技元素，透過智慧運輸解決交通的需求，甚至發展出新的商業模式，這是未來趨勢，ITS透過產官學的整合，加上與國際之間的交流互動，希望幫助台灣廠商從中找到機會。

根據統計，台灣每10件車禍事故中，就有9件跟機車相關；車禍事故每10人死亡，機車就佔了6人，傷亡率更高達76％。交通專家昨針對國內交通安全提出建言，分別就科技、執法與教育層面提出改善方案。

海洋大學運輸科學系助理教授吳繼虹認為，駕駛行為失誤是事故發生的最大原因，凸顯「教育」的重要性。她舉例，英、美、紐、澳洲都有完整的危險感知訓練系統，讓新手騎士上路前，透過視覺模擬體驗各種危險情境，英國更已經列入考照必考題。

成功大學測量及空間資訊學系教授郭佩棻則指出，違規率與肇事率有正相關，對比過去使用見警率、警民比或開單數來統計違規，發現執法強度和違規行為並不一致，透過空間分析進行核密度測量，結合現今豐富圖資，可精準計算出違規熱區，作為警方執法依據。

談到軌道安全智慧化，專家學者也關心百年台鐵該如何轉型，淡江大學運輸管理學系教授陶治中說，鐵道局以德國鐵路為借鏡，推出「智慧鐵道4.0」的案子，讓台鐵、高鐵、捷運、輕軌都能夠優化，唯獨台鐵太守舊，難接受數位化的趨勢。

陶治中強調，台鐵應加緊科技化的腳步，運務、工務、機務、電務不該再各行其事，從「人」的思維去改變，多培養年輕人、改變落伍規章，或許這需要好幾年時間，但唯有如此，才能使台鐵脫胎換骨。

(中國時報)