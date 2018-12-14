周蕙、戴愛玲 要嗨翻竹市感恩季

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

2018新竹市感恩季「有你真好Thank you！」活動，將在22、23日來到最高潮，市府除了與遠東集團攜手做公益外，更連續兩天舉辦耶誕感恩演唱會，請來歌后戴愛玲等超強唱將要讓民眾嗨翻天，此外也將頒獎表揚3位「城市英雄」，感謝他們對這座城市的傑出貢獻與付出。

市長林智堅表示，今年城市英雄之一的長和里長暨長和宮主委楊金土，已連任11屆里長，為民服務超過40載，對宗教文化傳承的執著與堅持令人敬佩。

楊金土保存國家3級古蹟長和宮不遺餘力，對社會公益也是全心奉獻，只要市府有需要，楊金土總是第一時間給予協助，獲選城市英雄當之無愧。

另外，還有無悔為外籍移工付出的「移工守護者」修女譚法蓮，以及多次在國際賽射箭項目奪牌的「台灣箭后」譚雅婷，他們都在各自的領域默默關懷及照顧需要的人，以及為國爭光，因為他們的奉獻與付出，讓竹市更溫暖，是名副其實的城市英雄。

行政處長白舒樺表示，今年在市府前廣場舉行的感恩耶誕晚會加碼為2場，22日晚上7點由唱將周蕙、林俊逸、曹雅雯、萬芳帶來經典歌曲，磐石中學及新竹女中也同場帶來悠揚歌聲。

23日晚上6點則是實力派歌手戴愛玲、曾沛慈、梁文音、韋禮安，和人氣樂團BWOC、宇宙人一起攜手嗨翻新竹。

白舒樺說，23日下午1點至5點於北大公園及親水公園登場的耶誕市集，今年有多達45攤，現場邀請了知名手作達人、暖心甜點店一同來參與，當天還有耶誕嘉年華秀、耶誕老公公歡樂送、魔術秀、繽紛慶耶誕、耶誕報佳音等活動。

此外，YOYO家族月亮姐姐與大家一起同樂，叮叮車也將現身，帶大家漫遊親水公園護城河畔，讓整個城市瀰漫著濃濃的耶誕氛圍及感恩心情。

(中國時報)