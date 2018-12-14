網紅創作音樂影片 為燈會宣傳

2018年12月14日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

以一首「我們在台灣見吧！」在YouTube點閱破百萬人次的網紅黃小玫，接受屏東縣政府邀請下特地為明年台灣燈會創作宣傳音樂影片，13日正式發表「海與光（我們在屏東見吧！）」，歌曲中收錄屏東美景美食，輕快曲風連屏東縣長潘孟安都忍不住跟著起舞。

潘孟安說，為迎接2019台灣燈會，屏東從即日起的屏東耶誕節、落山風藝術季、四重溪溫泉季等活動陸續登場，加上明年熱帶農業博覽會及屏東綵燈節，全縣熱鬧滾滾。

為迎接國內外旅客，且鼓勵更多日本遊客到屏東旅遊，由黃小玫創作的日文歌曲中，介紹許多屏東好吃、好玩。

「海與光」音樂影片從屏東知名地標鵝鑾鼻燈塔開場，壯麗太平洋、台灣海峽盡收眼底，接著走訪山川琉璃吊橋、到佳樂水衝浪、小琉球與綠蠵龜悠遊、福安宮祈福、與海生館小白鯨打招呼，然後品嘗屏東芒果、黑鮪魚、紅龜粿，還到龍水社區體驗摸蛤仔生態旅遊。

這是小玫第一次為地方縣市寫歌，同時為台灣燈會宣傳，她開心地說，之前對屏東印象和多數人一樣，都只停留在墾丁，但上網搜尋後才發現屏東有這麼多好吃、好玩的地方。除三面環海，充滿熱情與陽光，在屏東拍攝1周時間，發現屏東人情味濃厚，「海與光」傳達的不只是屏東豐富自然生態，也是屏東人的好客。

(中國時報)