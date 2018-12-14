大陸半導體設備躍升第二 台灣變第三

2018年12月14日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹市報導

在竹科的國際半導體產業協會（SEMI）13日發表年終整體設備預測報告，指2018年全球半導體製造新設備銷售金額預計成長9.7％，為621億美元，高於2017年所創下566億美元的歷史新高，中國大陸排名將首次上升到第二，把台灣擠至第三名。

SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸指出，根據這份報告顯示，2018年晶圓處理設備銷售將增加10.2％，達502億美元；晶圓廠設備、晶圓製造以及光罩／倍縮光罩設備等其他前段設備，今年銷售金額可望增加0.9％，達25億美元；封裝設備預計將成長1.9％，達40億美元，而半導體測試設備預估將增加15.6％，達54億美元。

曹世綸表示，就2018來看，韓國連續第二年成為全球最大設備市場，中國大陸排名將首次上升到第二，將台灣擠至第三名。

除了台灣、北美和韓國，調查涵蓋的所有地區都呈現增長，中國大陸將以55.7％的成長率居首，次為日本32.5％，以東南亞為主的地區23.7％，歐洲14.2％。

展望2019年，SEMI預測設備市場預期將微幅下滑4％，南韓、大陸和台灣將維持前三大市場地位。南韓設備銷售估計將達到132億美元，中國大陸125億美元，台灣118.1億美元。預估明年只有台、日和北美呈現增長。

2020年前景較為正向，預估將成長20.7%，可望達到719億美元的歷史新高，屆時所有地區市場都可望成長，成長幅度以韓國最大，其次為中國大陸和以東南亞為主的其他地區。

(中國時報)