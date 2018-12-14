冷槍近身連5發 2警逃過一劫

2018年12月14日 04:11 中國時報 李其樺 、 胡欣男 ／綜合報導 ／綜合報導

涉嫌開槍襲警的陳姓通緝犯，警方持續追緝中。（李其樺翻攝）

玉井分局楠西分駐所巡邏車左後車窗遭子彈打穿。（李其樺攝）

暗夜3小時3起襲警

台南市12日深夜發生開槍襲警案，玉井分局楠西分駐所所長王者音和警員顏進財巡邏，見一男子牽腳踏車停路邊，趨前關心竟遭近距離連開5槍，造成王背部中彈、顏左手臂擦傷，所幸送醫無礙，歹徒開槍後逃逸，警方查出陳姓槍手因偽造文書和殺人未遂案遭通緝，正全力追緝。

對於前天深夜南北3起襲警案，警政署長陳家欽表示，警察工作極具危險與不確定性，員警執勤應保持高度警覺，以面對突發事故臨場反應，此次員警就是依規定穿著防彈背心，保住一命，他特別呼籲社會大眾，尊重警察執法，給予警察友善執法空間，司法也能嚴懲襲警歹徒。

襲警3連發 警署除暴肅槍

他強調，除暴掃黑與肅槍等專案持續進行，絕不容黑幫與黑槍挑戰公權力，危害治安。

楠西分駐所所長王者音和員警顏進財，前晚10時許，開車在台3線往嘉義大埔方向巡邏時，在對向車道發現一名男子騎腳踏車停在路邊，顏員搖下車窗詢問是否要幫忙？男子佯稱車壞了，顏員於是將警車停在路邊。

所長王者音下車查看男子身分證件，不料，男子突然快步走到警車右後方，在5步距離內朝王者音連續開槍，王胸部中彈2槍，其中1發子彈打中王放在右胸的警用行動載具，轉身上車尋找掩蔽時，背部又中1槍。

男子隨後走到駕駛座後方開槍，子彈打穿警車左後方玻璃，射中顏左手臂，顏當下顧及中彈的所長安危，馬上開車離開，並呼叫警力支援，王因穿防彈背心，僅背部挫傷，顏則左手臂擦傷縫了2針，隨即返回工作崗位。

警方找到彈殼5顆，並從腳踏車上的跡證，查出嫌犯是雲林57歲陳姓男子，陳因殺人未遂案去年遭雲檢通緝，另涉偽造文書案遭彰化地院通緝。

34年頭一遭 生死一瞬間

「生死一瞬間，恍如隔世！」55歲的所長王者音，過去逮捕多名通緝犯，享有「神捕」美譽，但從警34年來第一次遇到如此驚險局面，認為冥冥之中神明有保佑，他和顏員出院後，特地前往玉井北極殿參拜答謝。

儘管負傷，王者音仍自願上班，希望早日將開槍襲警的嫌犯繩之以法，「弟兄都為了我沒睡，我也要跟著大家一起衝！」

(中國時報)