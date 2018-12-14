國民黨蔣根煌爭取連任新北議長

國民黨新北市議員當選人13日齊聚新北市黨部，討論正副議長人選與投票方式。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

國民黨在本屆議會選舉掌握半數席次，正副議長寶座穩操勝券，國民黨新北市黨部13日舉行協調會，議長部分周勝考確定退選，由蔣根煌爭取連任；副議長將由陳鴻源、蔡明堂、洪佳君與曾煥嘉角逐，黨部決定18日在議會舉行假投票，預料「蔣陳配」機會最高。

「蔣陳配」機會最高

新北市議會應選66席，第3屆國民黨當選33席，再加上親藍無黨籍議員，國民黨有機會掌握過半席次，除現任議長蔣根煌，周勝考也參與登記角逐議長；副議長參選爆炸，有陳鴻源、蔡明堂、曾煥嘉與洪佳君角逐。

黨部13日邀請所有當選議員參與最終協調，不過周勝考缺席，周勝考受訪時表示，蔣根煌曾打電話跟他溝通，在黨內團結的考量下，他會退出議長選舉。

副議長部分，據了解會議中曾煥嘉曾宣布退出副議長選舉，不過他會後受訪強調，他沒有要退選，他也會參與假投票，會議只是確定假投票日期，其他部分還需協調。

據了解，陳鴻源因表態參選副議長時間非常早，已有不少議員表態支持陳鴻源，加上他也擔任過副議長一職，經驗豐富加上藍綠關係良好，不少議員都認為他最後勝出機會大。

陳鴻源表示，這次這麼多人出來參選，他看到名單也相當意外，但他會繼續爭取同仁支持，希望能夠爭取勝利。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，18日假投票當天，預計有1小時讓議員票選副議長，當天將分成兩輪投票，第一輪若有人拿到33張選票的17張過半支持，就可確定人選，若無再進行第二輪投票，由第一輪票數最多前兩名，再讓議員再投一次票，只要票數贏過另一人，即可勝出。

尋求跨黨派議員合作

李乾龍說，目前正積極尋求跨黨派議員合作，過去國民黨在無黨幫助下，多次議長選舉取得勝利，國民黨相當感恩，希望未來能繼續合作創造府會和諧。

(中國時報)

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