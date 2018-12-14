議長假投票 鄭成光抗議不公

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨新竹市黨部近日讓多位無黨籍議員申請、恢復國民黨籍，並將在17日進行黨內議長、副議長選舉假投票，但前議長鄭成光認為黨部作業不符程序正義，且議長人選要由議會黨團決定，13日與支持者至黨部拉白布條抗議、丟雞蛋，要求主委呂學樟下台。

鄭成光昨天在國民黨資深黨員、農會理事長陳全桂、資深黨籍里長、黨員及大批支持者陪同下，到市黨部前拉白布條抗議及丟雞蛋，抗議黨部主委呂學樟不顧程序正義，在短時間內讓多位無黨議員申請或恢復黨籍，而這些議員在選舉期間是挺非黨籍同志，現在一選完就要回國民黨，黨部如此決定實在大有問題。

對黨內同志不公平

鄭成光憤怒指出，依照黨內地方公職人員選舉黨員行為規範規定，黨員不得為非本黨提名候選人公開站台、助選，而些回歸國民黨的議員選舉期間都為非同黨同志助選，選完了自己的黨團選不好就要回來國民黨，這樣有符合公平正義嗎？對原本的忠貞黨員公平嗎？

黨中央曾明確對他表示，縣市正副議長的人選決定權是在議會黨團，不是在黨部，但主委呂學樟卻阻擾黨團開會，不給黨團決定人選，自己開個座談會就公告開放登記，決定17日假投票決定正副議長人選，這樣是不符合程序的。

鄭要求呂學樟下台

鄭成光說，他要求的只是一個程序正義，他絕不會參加黨部所辦理的議長登記假投票，他只參加黨團所辦的議長選舉。

呂學樟表示，黨內正副議長人選的產生機制一切都符合黨內規定，先協調若無結果，就由黨內開放登記假投票，這些都是經過開會且取得大多數議員的共識與決定，黨部是尊重多數議員的決定的，另外，黨員的申請恢復黨籍與申請也都按照黨規來辦理，對於黨部被抗議他覺得實在很奇怪。

(中國時報)