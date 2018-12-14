東勢平價宅 轉型婦女中心

2018年12月14日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

為安置921災民的平價住宅「台中東勢鴻運社區」，因住戶陸續遷出，完成階段性任務，台中市社會局爭取代管閒置空間，轉型為社福使用，並獲前瞻計畫補助修繕，成立婦女福利服務中心，13日由台中市副市長林依瑩揭牌，將提供社會參與、經濟培力及友善育兒的空間。

申請前瞻500萬補助

鴻運社區共規畫48戶，有16戶已取得產權，其餘閒置。為鼓勵女性投入社會參與，社會局透過前瞻計畫向中央申請500萬元補助，加上自籌125萬元，修繕社區活動中心，並成立婦女福利服務中心。

資源挹注山城婦女

東勢婦女福利服務中心委託弗傳慈心基金會辦理，提供社會參與、經濟培力、法律諮詢、心理輔導、家庭訪視及友善育兒空間等服務。林依瑩表示，台中市原有7家婦女福利服務中心，分別位於西屯、南屯、北屯、豐原、東區及大甲區等，為促進偏遠婦女福利，透過活化閒置空間，將資源輸送到山城地區。

林依瑩說，台灣女性多為職業婦女，除要上班工作，還要照顧老小。現在少子化，每個孩子都是寶貝，新手媽媽不知所措，期許未來提供新手媽媽等多元服務項目，讓山城婦女能夠享有更全面的資源。

社會局指出，中市女性人口約142萬，略高於男性人口138萬。隨著女性人口增加，福利服務需要更多元化，並拓展到每個區域。社會局不斷投入資源，設置婦女中心，加強婦女福利服務，希望讓弱勢婦女可產生自我能量，進一步改變家庭、改變環境。

(中國時報)