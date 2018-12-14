女技工遺愛人間 捐復康巴士

2018年12月14日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

未婚的陳怡伶女士今年4月癌逝，生前在嘉義榮民醫院當技工，省吃儉用，熱心助人，兄弟姊妹將她的百餘萬元積蓄，以她個人名義捐贈1部高頂復康巴士給嘉義市，回饋社會，遺愛人間，13日由市長涂醒哲代表受贈。

陳怡伶勤儉 樂善好施

嘉義市政府13日舉行陳怡伶捐贈復康巴士儀式，陳怡伶的大姊陳瑞芝、5弟陳彥良及小妹陳怡君代表捐贈，涂醒哲代表受贈，議員蔡文旭見證，讓身心障礙、行動不便的弱勢族群有無障礙空間的代步交通工具。

涂醒哲表示，感謝陳女士遺愛人間的善舉，讓更多需要的人受惠，嘉義市的復康巴士已經累積有18部，服務近2萬人次，邀請有意願擔任志工的市民朋友，加入復康巴士司機的行列，提高復康巴士的服務的量能。

陳彥良說，3姊陳怡伶生前茹素，在嘉義榮民醫院當技工，終身未婚，省吃儉用，熱心幫助至親友人，樂善好施，2年多前檢查出罹患肺腺癌，接受治療控制病情，然而癌細胞擴散，今年4月4日往生，家人悲痛不捨。

陳家善舉 嘉市府感恩

陳彥良說，兄弟姊妹們有感於3姊生前助人為快樂的心意，決定善用她的積蓄回饋社會，以她的名義捐贈1部高頂復康巴士，幫助更多弱勢族群，這部復康巴士價值約165萬元，是為行動不便的弱勢朋友量身打造的無障礙巴士。

市政府社會處表示，市府委託脊髓損傷者協會經營復康巴士，歡迎行動不便、身心障礙朋友多加利用，服務時間為周一至周五、每日上午8時30分至12時、下午1時至5時30分，接送服務預約電話（05）2771030。

(中國時報)