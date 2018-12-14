汰換二行程車 明年少領千元

高雄市約有200萬輛機車，其中二行程機車空氣汙染危害更大，環保局加碼補助汰換，期限至今年底止，市府呼籲市民盡快申請。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市加碼補助汰換二行程老舊機車，至今已汰換4萬4000餘輛，正值市府即將交接，現無延續補助計畫，若今年底未申請，明年起汰除老舊機車將少領1000元、換購電動二輪車將少領1萬5000元，環保局呼籲市民快把握機會。

未規畫延續加碼

設籍高雄市機車共約200萬輛，其中二行程機車占14萬9000輛，今年元月至11月環保局路邊攔檢，963輛二行程中有417輛不合格，不合格率高達43.3％，反觀四行程機車不合格率僅11.8％。

為加速二行程機車汰換，中央環保署祭出補助方案，高市環保局更於2016年起加碼，當年度汰除二行程機車，可多領4000元，隔年降為加碼補助2000元，今年則只剩下1000元，由於接下來市府團隊將要交接，目前並未規畫延續加碼補助。

申請期限將倒數

高市環保局空噪科長黃家俊表示，今年12月31日前完成報廢、回收，並在明年元月10日前申請完成仍可領1000元，同時換購電動二輪車，最高補助金額則可達1萬5000元（低收入戶則有2萬4000元）。

然而，若逾期申請，高市加碼部分全無法領取，而環保署原有補助汰除1000元，明年也將降為500元，換購電動車最高6000元則降至5000元，申請期限進入倒數階段，高市環保局呼籲二行程車主把握機會，以免補助金額大縮水。

高市環保局指出，2016、2017年共汰換16萬5000輛二行程機車，今年至今則汰換4萬4000輛，數量居全國之冠，換算削減一氧化碳2097公噸、總碳氫化合物1796公噸、氮氧化物217公噸、細懸浮微粒105公噸。

(中國時報)

女技工遺愛人間 捐復康巴士 巨星耶誕演唱會 粉絲卡位

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。