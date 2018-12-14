汰換二行程車 明年少領千元

2018年12月14日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市加碼補助汰換二行程老舊機車，至今已汰換4萬4000餘輛，正值市府即將交接，現無延續補助計畫，若今年底未申請，明年起汰除老舊機車將少領1000元、換購電動二輪車將少領1萬5000元，環保局呼籲市民快把握機會。

未規畫延續加碼

設籍高雄市機車共約200萬輛，其中二行程機車占14萬9000輛，今年元月至11月環保局路邊攔檢，963輛二行程中有417輛不合格，不合格率高達43.3％，反觀四行程機車不合格率僅11.8％。

為加速二行程機車汰換，中央環保署祭出補助方案，高市環保局更於2016年起加碼，當年度汰除二行程機車，可多領4000元，隔年降為加碼補助2000元，今年則只剩下1000元，由於接下來市府團隊將要交接，目前並未規畫延續加碼補助。

申請期限將倒數

高市環保局空噪科長黃家俊表示，今年12月31日前完成報廢、回收，並在明年元月10日前申請完成仍可領1000元，同時換購電動二輪車，最高補助金額則可達1萬5000元（低收入戶則有2萬4000元）。

然而，若逾期申請，高市加碼部分全無法領取，而環保署原有補助汰除1000元，明年也將降為500元，換購電動車最高6000元則降至5000元，申請期限進入倒數階段，高市環保局呼籲二行程車主把握機會，以免補助金額大縮水。

高市環保局指出，2016、2017年共汰換16萬5000輛二行程機車，今年至今則汰換4萬4000輛，數量居全國之冠，換算削減一氧化碳2097公噸、總碳氫化合物1796公噸、氮氧化物217公噸、細懸浮微粒105公噸。

(中國時報)