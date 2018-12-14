總統教育獎得主猝死 3靈修師被訴

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中國時報
／桃園報導

曾獲總統教育獎的生命教育講師莊靜潔，2年前在教她「仁神術」的鄭姓姊妹靈修處喪命，莊的父母指控是鄭和曾姓同學害死莊，檢方依法醫鑑定認為莊是厭食，予以不起訴。案經高檢署發回偵查，桃園地檢署依成大附醫鑑定報告，認為莊及時送醫可救回一命，且鄭姓姊妹事後也就醫，昨將3人依過失致死罪起訴。

弱視的莊靜潔，用望遠鏡、放大鏡苦學不倦考上清華大學資工所，獲總統教育獎、周大觀全球熱愛生命獎章肯定，2016年3月22日，年僅30歲猝死在靈修場所，莊的父母質疑是43歲和38歲鄭姓姊妹和31歲曾姓同學延遲就醫害命，憤而提告。

檢方認為莊是厭食症，所以3人不起訴，莊的父母聲請再議，桃檢重新調查發現，莊喪命前一天下午，向曾女表達身體不適時，還能自己開門進入，3個小時後搭上鄭姓姊妹招來的計程車時已無法行走，而由曾女背下樓。

郭姓運將也證稱莊女在車上持續乾嘔和呻吟，曾2度建議送醫，但鄭姓姊妹執意送靈修處，再自行施以「仁神術」搭配氫氧機，引導莊女利用自身的氣讓身體自癒，直到隔日凌晨5點，莊女沒呼吸心跳，送醫不治。

檢方發現法醫研究所曾2度回覆應詢問臨床專科醫師，而成大附醫今年8月的鑑定報告證稱，莊是代謝性昏迷，臨床只要在急診室抽血，並注射葡萄糖或電解質就能甦醒。

尤其，自稱不相信醫學的鄭姓姊妹，案發後分別有2次和6次的就醫紀錄，且改口稱：「不是不相信現今醫療，只是沒有就醫」，桃檢認為，3人未在第一時間撥打119或將被害人送醫，放任挽回或延長莊女性命的機會流逝，依過失致死罪嫌起訴。至於被控詐取莊女200萬則不起訴。

(中國時報)

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