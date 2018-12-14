盧秀燕小內閣 胡志強團隊料將回鍋

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

準台中市長盧秀燕14日將宣布第3波小內閣名單！焦點人選包括前台中市建設局長吳世瑋、前社會局長王秀燕、前農業局長蔡精強、前交通局長林良泰，衛生局長可能由執業醫師曾梓展接任。盧秀燕表示，台中市人才濟濟，基於很多考量會選出最適合的團隊成員。

盧秀燕第3波小內閣名單，外界預期前台中市長胡志強團隊的成員將重返市府，讓盧秀燕能快速無縫接軌；包括前建設局長吳世瑋，他在盧投入市長選戰時，就全心全力輔選，盛傳是工務及建設局長人選，盧上任後亟需展開建設，將借重吳的專才！

與吳世瑋銜命擔任這次市長交接小組成員的前社會局長王秀燕，也預期回鍋市府；選舉重大議題軌道建設，傳出前交通局長林良泰再掌台中交通大計。前胡志強時代倚重推動花博前置作業的農業局長蔡精強，被視為花博及台中農產行銷優秀人才，是否再任農業局長備受關注。

衛生局長則可能由耳鼻喉科醫師、中華民國診所協會全聯會榮譽理事長曾梓展接任，選舉期間他擔任醫師後援會會長，多次在反空汙大遊行挺身而出；醫界認為由曾梓展擔任衛生局長，對台中的醫療及衛生業務大有助益。

針對小內閣布局，前民政局長王秋冬、前勞工局長賴淑惠、前經發局長朱蕙蘭也都是熱門人選！盧秀燕表示，希望自己的內閣可以讓人民有信心，感謝大家的推薦。

(中國時報)