台東3大建設 黃健庭、饒慶鈴視察

2018年12月14日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府推動住宅正義的幸福住宅即今完工，台東縣長黃健庭13日特別偕同即將上任縣長的台東縣議會議長饒慶鈴，前往視察幸福住宅、太平溪路堤共構及東56線富岡濱海綠廊景觀大道等工程進度，黃健庭表示，雖然工程已達70％至80％，但無法在任期內看到完工，心中有些遺憾；饒慶鈴則表示，未來會領團隊來完成。

黃健庭與饒慶鈴在縣府建設處長吳慶榮等人陪同下，首先前往位在史前館旁的幸福住宅瞭解工程興建進度，並聽取相關建築及施工進度，都市計畫科長李駿，自今年10月修改住宅申請的年齡限制放寬為25歲以上後，已有103人申請，台東縣府會在23日舉行抽籤選屋。

黃健庭在視察後表示，300戶的幸福住宅，預計明年中可能完工交屋，這是縣府推動住宅正義非常重要的政策，不過，無法在任期內看到完工，心中還是有些遺憾，而售價也比市面推出的房屋專案便宜許多，未來若有需求，不排除推出第2期，這就要仰賴未來的縣長饒慶鈴了。

兩人隨後前往日光橋上視察太平溪路堤共構新建工程、東56線富岡濱海綠廊景觀大道，了解工程施工情形。

至於東56線富岡濱海綠廊景觀大道工程，目前已進行第1期工程，第2期工程經費1.9億元，也獲議會同意墊付，2期總經費3.8億元，完工後除了可以紓解富岡地區連續假期交通，配合富岡港交通碼頭擴建，將帶動富岡地區發展與交通改善。

饒慶鈴希望縣民能夠申請幸福住宅，總經費7億元的富岡港擴建也能儘快招標出去，讓漁船及交通船分開停泊，促進富岡與台東的繁榮。

(中國時報)