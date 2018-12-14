騎士攜雙槍闖路檢 遇3壯警栽了

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中國時報
／新北報導

40歲林姓男子半年前才被查獲持有槍枝，前晚騎車遇上警方攔檢，因身上藏槍，加速衝撞員警企圖逃逸，但攔檢他的是3名體格壯碩的員警，一把就將林嫌拖下車壓制，並在他的背包內起獲2把改造手槍，其中1把子彈已經上膛，警訊後，依槍砲等罪嫌送辦。

海山警分局員警12日晚間11時15分，在板橋新北大橋下橋處設站臨檢，林男騎機車經過，員警示意停車受檢，林假意放慢車速滑行，待員警準備盤查，林突然加速衝撞，企圖逃逸。

3名警員雖遭到衝撞，但也迅速反應，各自伸手扯住林嫌和機車，由於3員都是身高約180公分、體重80公斤以上的大漢型體格，林嫌當場車倒人摔，隨即遭壓制，過程中造成吳姓警員右手無名指撕裂傷，許姓警員右耳擦傷，所幸無礙。

警方隨後在林嫌的背包內起獲改造槍枝2把，子彈1顆已上膛，將他帶回偵辦。

林嫌供稱，槍彈是11日晚間許姓友人在未告知他的情況下，私自放進他的背包，事後他用手觸摸，才感覺到應該是手槍，所以遇到警方臨檢時擔心被查獲，姑且試著衝撞，看能不能逃過。

不過，警方查出，林嫌今年6月間也因持有槍枝遭土城警分局查獲，當時也辯稱槍枝是友人交付，試圖撇清責任，全案刻由檢警擴大偵辦，追查槍支真正來源。

(中國時報)

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