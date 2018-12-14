韓國瑜小內閣 傳延攬吳芳銘

2018年12月14日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

參選嘉義縣長失利後，前嘉義縣副縣長吳芳銘傳出將被高雄市長當選人韓國瑜延攬擔任高雄市農業局長，消息傳出後，吳芳銘未正面回應，倒是前老闆嘉義縣長張花冠搶先表示，縣府團隊人才為台灣打拚奉獻，「我樂觀其成」。

吳芳銘相關LINE群組和臉書昨湧入恭賀留言，倒是吳芳銘本人十分低調，不否認也未承認，只透過留言在媒體LINE群組感謝大家關心，後續有進一步消息再向大家報告。

吳芳銘在縣府服務多年，是張花冠倚重的愛將，儘管陸續有前祕書長張志銘、副縣長李明岳回鄉擔任雲林縣長當選人張麗善的祕書長和計畫處長，但張花冠直到吳芳銘傳出將被韓國瑜延攬，才公開表態，指這段期間很多縣市首長都向她探詢縣府團隊人才，只要能為台灣打拚奉獻，「我都樂觀其成。」

吳芳銘辭官、退出民進黨參選嘉義縣長失利後，後續動態備受關注，他還化身賣菜郎，幫高麗菜農找出路，至今已協助處理150公噸高麗菜，傳聞將進入國民黨主政的高雄市政府服務，雖然參選時喊出「無色覺醒」，自稱是沒有政黨顏色的「水色」，仍被解讀是由綠轉藍。

準高市新聞局長王淺秋表示，小內閣人事以韓準市長統一發言為準，21日預計對外公開所有局處首長名單。

據了解，韓之前在北農期間未與吳芳銘有任何互動，若真考慮邀吳入小內閣，應是最近農業界友人向韓國瑜建議。

(中國時報)