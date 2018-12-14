駕車通緝犯拒檢 3警開6槍還是溜了

2018年12月14日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

28歲黃姓殺人通緝犯前晚在高雄市遇到警方進行酒測臨檢，一時心虛拒檢，竟倒車衝撞員警，3員警見狀，在9秒開6槍喝止，仍被黃嫌溜了，其中1警不慎遭流彈波及受傷，所幸無大礙，警方已鎖定可能藏匿地點追緝中。

三民二分局鼎山派出所前晚8時33分許，在鼎力路橋執行酒駕路檢勤務，原本黑色自小客車酒測過關放行，但警方透過小電腦查詢車主身分，赫然發現車主是遭基隆地檢署發布的毒品及殺人未遂通緝犯。

員警走向停等紅燈的黑色轎車時，駕駛不願配合檢查，突然倒車試圖衝撞員警，交通分隊小隊長詹國松、警員王贊庸、簡暐倫等3人見狀，連忙拔槍反擊，朝車身、車輪開了6槍，但黑色車主不顧警告，趁隙加速逃跑。

3員警連開6槍制止嫌犯，但其中1顆彈頭疑擊中輪框後彈起，不慎打傷王姓警員的左膝蓋，幸好只是皮肉傷，沒擊中要害，但他也被歹徒倒車時撞倒，造成右小腿挫傷，所幸無礙。

警方調閱路口監視器影像發現，黑色轎車從鼎力路一路往天祥路方向逃逸，目前兵分多路追緝黃嫌中。

不過，這場警匪街頭追緝，全程被後方郭姓駕駛拍下PO上臉書社團《爆料公社》，寫道「開槍原因不明，自己只不過是吹個氣而已，前面警察就開槍了！」還標註「歹路母湯行」，引發網友熱議，一面倒力挺警方開槍防衛正當性。

(中國時報)