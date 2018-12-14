普台高中 橫掃國內外發明獎

普台高中參加「2018香港創新科技國際發明展」勇奪3金、2銀、2特別獎。（普台高中提供）

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中國時報
／南投報導

南投縣私立普台高中23位高中生參加「2018香港創新科技國際發明展」，榮獲3金、2銀、2項特別獎的佳績，參加「2018高雄KIDE國際發明暨設計展」的5位同學也光榮奪金，為台灣爭光。

香港創新科技國際發明展共有來自日本、美國、泰國、俄羅斯、馬來西亞、埃及等共12國好手參賽，近百件作品參展，台灣拿下最多面的大會特別獎，總成績第1名。

由普台高中林琦淵、陳明心、徐子問、范晟暐、黃亞希、劉丞翔設計的「原子筆保護結構」，透過改變筆的形狀及加裝按鈕，能解決原子筆掉落時斷水窘狀，榮獲1金、1特別獎，現場許多廠商對此發明深感興趣，表達簽約意願。

同獲金牌的還有林琦淵、劉丞翔、洪偉哲、姚沛欣、高承浩、鐘勝寬發明的「投射式紅綠燈」，能有效減少交通事故的發生，喚醒低頭族過馬路時的注意力；「集灰重製粉筆結構」也為台灣摘下1金。

高雄舉辦的「2018高雄KIDE國際發明暨設計展」，普台高中學生覃昭雅、林錦樑、陳又綺、黃楷維、陳遠誌以「矽藻土氣氛燈」獲金牌。

普台高中校長林秋惠指出，學生們近4年在馬來西亞、日本、香港、烏克蘭等國際發明展頻頻奏捷，證明師生創作發明實力堅強，兼顧理論與創意，在國際場合中能以流利的英語直接與評審及廠商介紹，還幫其他校隊伍翻譯，展現外語強、心量大的特質。

(中國時報)

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