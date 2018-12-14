洩漏工程底價 綠委陳明文判6月定讞

2018年12月14日 04:11 中國時報 王己由 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委陳明文11年前擔任嘉義縣長任內，被控涉嫌洩漏民雄汙水下水道工程底價給特定廠商，涉嫌洩密等罪，一審判他無罪，二審改判6月徒刑，最高法院昨駁回上訴，陳明文依洩密罪判處有期徒刑6月，可易科罰金確定。同案被告前嘉義縣水利局長陳殿寶，洩密兩次，判刑1年2月定讞。

陳明文聲明強調，自己清白從政，並深信司法終能還給他公道，但此案初始即為政治追殺案件，他絕無收受廠商任何賄賂，也沒有圖利，更無洩密，對判決結果深感遺憾，在收到判決書後，再另行循司法程序救濟，捍衛清譽。

判決指出，陳殿寶2007年任嘉義縣水利局長，知悉民雄鄉汙水下水道第一期興建工程標案預算金額修正為7.9億多元後，同年3月30日，打行動電話洩漏給偉盟工業董事長賴文正知悉。同年4月底至同年5月2日前，在台北火車站附近將圈選排序擔任標案審查委員的「專家學者建議名單」專家學者基本資料，及最有利標名單，提供給賴。

陳明文2007年任嘉義縣長期間，同年5月15日核定民雄鄉「汙水下水道第一期興建工程」標案底價為6億5400萬元，隔天在自家住處和賴文正見面，竟將標案底價告知賴。

賴得知後，致電公司工務部總經理李文權，將投標價減價300萬投標，同年月17日開標，因低於其他競標公司，但又高於底價，取得優先減價資格，李再指示偉盟公司減價成6億5380萬元得標。

2012年9月，一審判陳明文無罪，陳殿寶6月，案經檢方上訴，二審去年9月逆轉改判陳明文6月徒刑，可易科罰金；陳殿寶洩密兩次改判刑1年2月，上訴最高法院後，認為2人以自己說詞任意指違法，不是合法上訴第三審理由，判決駁回定讞。

(中國時報)