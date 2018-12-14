黑膠展示牆 揮揮手音樂自然來

2018年12月14日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

黑膠唱片是50、60年代的音樂記憶，過去全國黑膠唱片最大生產地集中在三重，三重區公所特地在當年最大第一唱片公司舊址旁的信義公園，設置全國第一座互動式黑膠唱片戶外動態展示牆，掛上當年最火紅歌手葉倩文等人的老歌膠片，民眾用手在唱片前方輕揮，即可感應紅外線播放，透過上喇叭傳遞出令人懷念的老歌，讓民眾直呼有趣。

「三重與黑膠唱片有密不可分的聯結。」三重區公所表示，1950到1970年間是黑膠唱片最風行的年代，許多黑膠唱片公司與製作工廠都設在三重，產量高佔全國7成以上，當年經營最成功的當屬錸德科技公司的關係企業第一唱片公司，舊址就住於三重信義公園旁的信義西街上。

三重區公所今年3月間改建信義公園公廁，同步加入藝術美化的設計，斥資200萬元經費，引入最具在地特色的黑膠唱片元素，公廁不僅設計無障礙及性別友善空間，外牆更設有黑白相間的音樂琴鍵圖騰，並在其中一面牆上裝設黑膠唱片展示牆。

在三重區公所爭取下，第一唱片公司同意釋出包括當年最火紅女歌人葉蒨文「再好的離別也會思念」、彰化梨春園的北管音樂、倫敦交響樂團古典樂等12首的公播授權，民眾只要站在展示前，用手朝想聽的唱片揮手，即可透過紅外線感應轉動唱片，再透過牆上兩組喇叭播放音樂。

三重區長劉來通說，黑膠唱片對老三重人來說極具特殊記憶，在公廁改建中加入黑膠唱片的元素，希望能喚醒民眾對家鄉的記憶，未來還會持續與其他唱片業者洽談爭取經典歌曲公播版權，讓這面黑膠唱片牆能傳唱更多古老的記憶。

(中國時報)