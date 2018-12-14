黑膠展示牆 揮揮手音樂自然來

互動式黑膠唱片展示牆，民眾只要在想聽的唱片前揮手，即可感應播放音樂。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

黑膠唱片是50、60年代的音樂記憶，過去全國黑膠唱片最大生產地集中在三重，三重區公所特地在當年最大第一唱片公司舊址旁的信義公園，設置全國第一座互動式黑膠唱片戶外動態展示牆，掛上當年最火紅歌手葉倩文等人的老歌膠片，民眾用手在唱片前方輕揮，即可感應紅外線播放，透過上喇叭傳遞出令人懷念的老歌，讓民眾直呼有趣。

「三重與黑膠唱片有密不可分的聯結。」三重區公所表示，1950到1970年間是黑膠唱片最風行的年代，許多黑膠唱片公司與製作工廠都設在三重，產量高佔全國7成以上，當年經營最成功的當屬錸德科技公司的關係企業第一唱片公司，舊址就住於三重信義公園旁的信義西街上。

三重區公所今年3月間改建信義公園公廁，同步加入藝術美化的設計，斥資200萬元經費，引入最具在地特色的黑膠唱片元素，公廁不僅設計無障礙及性別友善空間，外牆更設有黑白相間的音樂琴鍵圖騰，並在其中一面牆上裝設黑膠唱片展示牆。

在三重區公所爭取下，第一唱片公司同意釋出包括當年最火紅女歌人葉蒨文「再好的離別也會思念」、彰化梨春園的北管音樂、倫敦交響樂團古典樂等12首的公播授權，民眾只要站在展示前，用手朝想聽的唱片揮手，即可透過紅外線感應轉動唱片，再透過牆上兩組喇叭播放音樂。

三重區長劉來通說，黑膠唱片對老三重人來說極具特殊記憶，在公廁改建中加入黑膠唱片的元素，希望能喚醒民眾對家鄉的記憶，未來還會持續與其他唱片業者洽談爭取經典歌曲公播版權，讓這面黑膠唱片牆能傳唱更多古老的記憶。

(中國時報)

原民好藝市 周末同歡拿好康 平鎮示範道路被打槍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。