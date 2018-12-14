民進黨劉林配 角逐北市正副議長

2018年12月14日 04:11 中國時報 林縉明 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會下屆正副議長選舉於25日舉行，國民黨12日舉行初選假投票，正副議長由陳錦祥、葉林傳出線；民進黨議會黨團13日則一致通過推派劉耀仁、林世宗參選正、副議長，劉耀仁提出議會改革6項承諾，近期將拜會第三勢力爭取支持。對此，親民黨籍議員林國成批評，兩大黨從來不跟小黨談，總是黨意凌駕民意，要先了解兩方理念後再做決定。

第13屆台北市議員當選人共63席，國民黨拿下29席、民進黨19席，國民黨雖未單獨過半，但加上新黨2席，只要再爭取1席第三勢力支持，有望拿下正副議長，綠營即便希望渺茫，昨議會黨團一致拍手通過，推派劉耀仁、林世宗參選。

第三勢力 關鍵少數

劉耀仁後會表示，雖然民進黨在北市議會僅剩19席，角逐正副議長困難重重，還是會積極爭取第三勢力合作機會，像是台北監督連線、社民黨、無黨籍等，並允諾如果當選將退出政黨運作、政黨協商開放媒體入場採訪監督、研擬提升未能組成黨團的小黨參政權等6項承諾。

扮演關鍵少數之一的林國成表示，過去兩大黨仗著人多欺負小黨，從來不跟小黨談，現在國民黨是老大心態，民進黨則是鴕鳥心態，到現在也沒拜會談理念，目前還沒決定要支持哪一邊。

林國成狠酸兩大黨

國民黨握有29席議員優勢，但須再爭取3位議員支持，若與友黨新黨合作再拿下2席應該不成問題，所以關鍵2票就是新科議員楊靜宇和無黨籍議員林瑞圖。

由於林瑞圖親柯，如果柯綠在議會合作，林瑞圖這一票恐怕會投給民進黨，如此一來楊靜宇就會是藍綠議長大戰關鍵一票。楊靜宇昨則表示，他心中雖然已有所屬，但因為是議會新人，不希望引起太大關注，不願透露支持人選。

(中國時報)