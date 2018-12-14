驗票輸更多 丁守中為下一戰取證

2018年12月14日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 郭建伸 、 張潼 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選舉驗票結果出爐！台北地方法院昨發佈重新計票結果，國民黨市長候選人丁守中與現任台北市長柯文哲得票數相差3567票，比起投票日當天開出票數差距微幅增加。丁守中召開記者會表示，正負差約在300票內，但確定有相關嚴重事實並已存證，可做為打選舉無效官司時的攻防證據。

丁守中指出，選後接到許多民眾檢舉，指稱有非法領票情形，但法官報告驗票數字時，這些票都已投下去，驗不出相關結果；在驗選舉人名冊時，有多人蓋手印，卻沒監察員、選監人員蓋兩個印章驗證，也有很多人簽英文、綽號，甚至同樣印章重複領票，或領票時發現已被他人領走，以及選票沒完全彌封、蓋騎縫章等情事。

他進一步說，花了龐大驗票經費，就是要求取這些證據，對打官司有很大幫助。

律師葉慶元說，丁守中原本第一時間就盼提選舉無效訴訟，驗票後也發現有1800多張爭議票，並傳出部分投開票所出現票數不實狀況，都證明這次選務辦理有重大瑕疵；另外，北市選委會未依中選會指示，在投票截止後派人員站在隊伍最後方管控，讓實際投票截止時間遲至晚間近8時，選民邊看開票邊等投票，甚至有人喊出搶救特定候選人。

丁守中日前稱驗票結束後考慮申請國賠，中選會代理主委陳朝建昨說，對丁守中提起的司法救濟仍予以尊重。

台北地院發言人、行政庭長黃柄縉表示，這次驗票，含空白選票共驗了200多萬張，爭議票1800多張，經合議庭判定後，都認定屬各候選人有效票。但丁守中若不服，依法沒有其他可再提訴訟的管道，未來選舉無效訴訟中也不能再聲請驗票。

對驗票結果，柯文哲表示，結果在意料之中，因為投票當天自己陣營沒有派監票員，對方有，「驗下去我就知道我們會更多（票）。」

(中國時報)