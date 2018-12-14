周五綠運輸日 明年續送咖啡

北市交通局每周五訂為綠色運輸日，於指定地點、時段免費供應咖啡，整體自行車騎乘人數提升約5％，交通局昨宣布，綠色運輸日送咖啡明年會續辦。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

北市交通局鼓勵民眾使用綠運輸，每周五訂為綠色運輸日，並在鄰近捷運站的15處設攤免費贈送咖啡，希望民眾騎乘單車取代汽機車。交通局昨舉辦記者會宣布，今年綠色運輸日已經送出約2萬杯咖啡，騎乘單車人數較去年同期成長約5％，明年會續推免費咖啡政策，還將增加發放地點及時間。

配合北市三橫三縱自行車道建立，交通局從2016年12月起推出「周五單車通勤日請你喝咖啡活動」，每周五上午7時30分至9時30分，於松山車站、捷運公館站等自行車熱門地點擺攤，免費請民眾喝咖啡、吃點心。

交通局長陳學台表示，推廣大眾運輸是市府重要政策，北市自行車道系統健全，希望透過鼓勵方式，讓民眾減少自行開車或騎車，據統計，今年2月至11月共送出2萬杯咖啡，自行車騎乘人數較去年同期增加約5％，成效不錯，明年會繼續推動。

為提倡民眾自備環保杯習慣，交通局今年與環保局合作，準備2萬個環保杯，截至11月底，超過68％領取免費咖啡民眾自帶環保杯，減少杯子使用量堆疊高達3.4座101大樓。

此外，交通局今年10月增加YouBike第三責任險及傷害險，但傷害險需會員自行上網登錄，截至12月10日，約8.9萬會員登記投保傷害險，以北北桃三市每月有效會員卡約103萬張計算，登錄率僅8.9％。

(中國時報)

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