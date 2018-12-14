徐榛蔚建構無縫運輸 交通部檢討補助方式

2018年12月14日 04:11 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

立委徐榛蔚當選花蓮縣長後，為打造友善旅遊環境與建構完善旅遊交通方式，向交通部代理部長王國材、觀光局長周永暉、台鐵局副局長何獻霖提出質詢。王國材回應，在建構無縫運輸部分，將檢討公路計畫補助地方政府的方式，何獻霖也強調，明年將如期如質改善完成無障礙車廂。

徐榛蔚指出，中央推動鐵公路無縫運輸，期望建構多元、便捷及優質運輸服務，但在相關公路補助計畫，都以縣市分級支援經費，資源、財力脆弱的東部地區，因無法在有限的預算中提出計畫配合款，造成中央支持相對較少，區域發展不均，彷彿成了難以破除的魔咒。王國材回應，將檢討補助方式。

徐榛蔚期盼打造無障礙旅遊環境，讓身障輪椅族也能享受旅遊的樂趣。以地方政府而言，可提供復康巴士，但聯外交通，還是需要中央消弭交通不便的窘境。何獻霖答覆，台鐵PP自強號已規畫11輛改造成無障礙車廂，預計明年完成。

至於，行政院面對高齡少子化、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，徐榛蔚呼籲，訂定明年為地方創生元年，檢視地方創生目標，但在投入資源推動之際，交通部應儘速檢視部內與地方創生政策所涉法規是否有修訂的必要，並向國發會提出修法或立法建議，俾利創生政策能順利推動。

(中國時報)